De hele situatie doet denken aan de oude garde van de CPN die gestaalde kaders wil inzetten. Dat was 1977, te laat, te laat. En dat is dit in 2023 ook. De Partij voor de Dieren is inmiddels toch echt een serieuze parlementaire partij, die op diverse plaatsen al deelneemt aan bestuur.

De gestaalde kaders zullen het afleggen, maar ze maken er een aartslelijke vertoning van.