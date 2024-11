Fox News host wordt Trump’s minister van Defensie

Maak kennis met Pete Hegseth, Trump’s minister van Defensie. Hegseth gelooft niet in het bestaan van virussen en microben, want wat je niet kunt zien, bestaat niet. I kid you not:

In 2019, Trump’s Secretary of Defense nominee Pete Hegseth said that he never washes his hands and can’t remember washing them once in the past 10 years: “Germs are not a real thing. I can’t see them.” pic.twitter.com/4qNO1SL6Q0 — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) November 13, 2024

Hegseth is een Fox News host met wie Trump graag mag babbelen. Hij is een veteraan die als lagere officier heeft gediend in zowel Irak als Afghanistan. Hegseth is fel anti-woke, anti-China en pro-Israël, maar heeft nul ervaring in de internationale politiek of in een leidinggevende militaire functie. Volgens AP is zijn benoeming in het Pentagon, het Amerikaanse Ministerie van Defensie, ingeslagen als een bom (lees: met welke idioot worden wij hier in godsnaam opgezadeld??).

Het kan nog gezellig worden, want in een recent verschenen boek noemt Hegseth linkse mensen ‘de binnenlandse vijand’ (domestic enemies).

Volgens rechts Amerka is Hegseth ok, want hij zit onder de tatoeages. Dat schijnt ‘base’ te zijn of zoiets. Ervaring in de politiek of in een leidinggevende militaire functie is dan blijkbaar van secundair belang.

Uitgelichte afbeelding: By Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=155134157