Fouad de FvD-er, had men het zien aankomen?

Buurtgenoten waren al langere tijd bezorgd over de man die dieren mishandelde. Het schieten met een kruisboog op vissen, het mishandelen van zijn konijnen in de tuin, het waren tekenen dat de Rotterdammer geestelijk niet orde was. Wat werkelijk in zijn hoofd omging, bleef voor de meesten verborgen. Eenzaam sleet hij zijn dagen achter de computer, in een wereld vol complotten, antisemitisme en vrouwenhaat. ‘Ik ben een genie, een profeet’.

De woningbouwvereniging wist ervan, de politie, ook het Erasmus MC: Fouad was anders dan de anderen. Maar hadden zij kunnen voorzien dat de student geneeskunde op die donderdag 28 september 2023 in kogelvrij vest naar buiten zou gaan om zijn buurvrouw, haar dochter en kort daarna een docent dood te schieten? De 32-jarige Fouad schrijft elke dag hele epistels op het internetforum 4Chan. Gewichtige filosofieën worden afgewisseld met persoonlijke kwellingen. Is de latere geweldsexplosie hier al voelbaar en merkbaar?

