Forse winst PVV in peiling Een Vandaag, stevig verlies voor VVD en GL/PvdA

De PVV wint vijf zetels in de nieuwe peiling van Een Vandaag. Ook het CDA staat op winst, de partij komt uit op 20 zetels. VVD en GL/PvdA doen het slecht. De VVD gaat van 30 naar 26 zetels, GL/PvdA zou volgens Een Vandaag kunnen rekenen op 25 zetels, een verlies van drie.

Het lijkt er dus niet op dat Wilders de rekening gepresenteerd krijgt voor de val van het kabinet Schoof, integendeel zelfs. De rechtse kiezer beloont Wilders juist. De peiling is overigens uitgevoerd vóór de aankondiging van Yesilgöz niet meer te zullen samenwerken met de PVV.

Een coalitie van PVV, CDA en VVD zou volgens deze peiling kunnen rekenen op 79 zetels. Het is dús goed er nog even aan te herinneren dat het CDA de PVV uitgesloten heeft, want de VVD is op dat punt echt niet te vertrouwen.

