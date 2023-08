Formule 0 Zandvoort

Uit een tweet van Asha ten Broeke:

In Zandvoort blokkeert Extinction Rebellion nu de weg waar de vrachtwagens langskomen met spullen voor de Formule 1. De Formule 1 wordt gesponsord door oliegigant Aramco, verplaatst zich in Boeings en er worden wedstrijden gehouden in de buurt van kwetsbare natuur.