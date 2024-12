Het moet altijd weken voor het jaareinde: de persoon van het jaar; de sportpersoon van het jaar; de politicus van het jaar. Alleen die nummer 1 van de top-2000 aller tijden wordt pas onthuld tegen het middernachtsuur van 31 december maar we weten al een maand vantevoren wat er dan te horen zal zijn. Draaien ze die zeikplaat door het jaar heen eigenlijk nog wel op de radio?

Meer dan een Instantie kiest blijkbaar het Woord van het Jaar, en over de woorden waarop je kon stemmen – godbeware, waarom dat nou weer? Bepaal toch zelf wat je het woord van het jaar vindt. Nu ja, daar is het toch op neergekomen. “Polarisatie” is het voor Van Dale; echt? Niet dat ik de stenen des aanstoots, aangevoerd door transitiespijt, kende en nu echt helemaal bij 2024 vind passen. Hou toch op met je fopverkiezing. Maar ja, als ik een Woord van het Jaar mag benoemen is het de titel van dit stuk.

Weet u het nog, het gejank over de feeststol in plaats van de “Kerststol”, die nog ruimschoots in mijn tijd met het Duitse Weihnachtsstolle werd aangeduid, zo Nederlands is het. Dat het makkelijk is voor de grootgrutters die al in augustus met hun pepernoten en chocoladeletters komen aansjouwen – dan hoeven ze geen aparte verpakkingen te drukken voor Kerst, Pasen en nu ook Pinksteren, een feest waar je toch wat mee moet, doet er niet toe.

Nou mooi dat we Albert Heijn gaan boycotten, brulde de PVV-menigte.

Immers, de hele Nederlandsche cultuur van Hadewijch tot Schillebeeckx werd hier even overboord gegooid.

Zien we nooit meer terug zingen Lebbis & Jansen.

O nee, dat was toen de HEMA met “genderneutrale rompertjes” aankwam. Ik begrijp dat het om unisex kruippakjes ging. Waarom zou je voor baby’s en peuters in hemelsnaam verschil naar geslacht maken? Een luid gehuil stak op uit de PVV-menigte. Mooi dat we de HEMA gaan boycotten! Immers, de hele Nederlandsche cultuur van Ruusbroec tot Pfeijffer werd hier even overboord gegooid.

Zien we nooit meer terug zingen Lebbis & Jansen.

Was het niet diezelfde HEMA, of een ander warenhuis of een grootgrutter, die ophield met zwarte piet, al was het maar om zwarte klanten niet te beledigen. Een luid gehuil stak op uit de PVV-menigte. Mooi dat we de HEMA nu echt gaan boycotten! Immers, de hele Nederlandsche cultuur van Sweelinck tot Andriessen werd hier even overboord gegooid.

Zien we nooit meer terug zingen Lebbis & Jansen.

En dan de koning, die linkse rakker, die bij zijn kersttoespraak geen kerstboom op tafel heeft. Die staat namelijk in de zichtbare tuin, althans een spar met lichtjes. Zijn voorzaat van vele jaren her heeft de Nederduitsch Gereformeerde Kerk herdoopt in de Nederlandsche Hervormde Kerk, en het is nog steeds de gewoonte dat het staatshoofd belijdend hervormd is. Maar weet de PVV-menigte veel dat een kerstboom niet direct schriftuurlijk genoemd mag worden en de koning moet zich aan de hervormde mores houden (al zul je in menige protestantse kerk wel zo’n boom aantreffen). Mooi dat we tegen het koningshuis zijn, brulde de PVV-menigte. Immers, de hele Nederlandsche cultuur van Vondel tot Marsman werd hier even overboord gegooid.

Zien we nooit meer terug zingen Lebbis & Jansen.

Het is alweer een eeuwigheid geleden dat die oernederlandse figuur Donald Duck een bruingekleurde buurvrouw kreeg. Mooi dat we die woke eend gaan boycotten, brulde de PVV-menigte. Immers, de hele Nederlandsche cultuur van Naardermeer tot Oostvaardersplassen werd hier even overboord gegooid. Dat een witte eend bijzonderder is dan een bruine weet men niet. Maar het gehuil is allang weer van de lucht.

Zien we nooit meer terug zingen Lebbis & Jansen.

Nou, op die eend kom ik nog wel terug, volgende keer.

