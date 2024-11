Folkrockklassieker du jour: Turn! Turn! Turn!

Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is A Season) is een bewerking van het Bijbelboek Prediker (Qoheleth):

Er is voor alle dingen een moment en voor alle dingen onder de hemel is er een tijd.

2 Er is een tijd om geboren te worden en er is een tijd om te sterven.

Er is een tijd om te planten en er is een tijd om uit de grond te trekken.

3 Er is een tijd om te doden en er is een tijd om te genezen.

Er is een tijd om af te breken en er is een tijd om op te bouwen.

4 Er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen.

Er is een tijd om te treuren en er is een tijd om te dansen.

(Prediker 3:1)

De tekst van Prediker werd in 1959 op muziek gezet door Pete Seeger, maar de song dankt zijn roem aan de prachtige bewerking van The Byrds uit 1966.

De live-uitvoering door Judy Collins en Pete Seeger is ook heel fraai:

To everything (Turn, turn, turn)

There is a season (Turn, turn, turn)

And a time to every purpose under heaven

A time to be born, a time to die

A time to plant, a time to reap

A time to kill, a time to heal

A time to laugh, a time to weep

[Chorus][Verse 1]

[Chorus]

To everything (Turn, turn, turn)

There is a season (Turn, turn, turn)

And a time to every purpose under heaven

[Verse 2]

A time to build up, a time to break down

A time to dance, a time to mourn

A time to cast away stones

A time to gather stones together

[Chorus]

To everything (Turn, turn, turn)

There is a season (Turn, turn, turn)

And a time to every purpose under heaven