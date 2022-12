Folkrockklassieker du jour: Songs From The Wood

Jethro Tull wordt meestal gezien als een progrockband – één van de dinosaurussen van de eerste helft van de jaren ’70 – maar met bands als EL&P, Genesis en Yes had de muziek van Ian Anderson en de zijnen weinig te maken. De door fantasy en sf geïnspireerde thematiek van die bands ontbreekt bij Jethro Tull volledig en het blijft altijd rock ’n roll, met herkenbare riffs en melodieën, hoe complex het soms ook wordt. In ’77 leek de band over haar hoogtepunt heen te zijn, maar tot ieders verrassing wist Ian Anderson Jethro Tull te revitaliseren door op de folkrocktoer te gaan. Een dapper besluit, want de (punk)mode schreef nou niet meteen voor dat je moest gaan Morrisdansen. Het leverde met Songs from the Wood, Heavy Horses en Stormwatch drie sterke albums op. In de jaren ’80 werd het minder, maar het werk uit de jaren ’70 staat nog steeds als een huis.

Let me bring you songs from the wood:

To make you feel much better than you could know.

Dust you down from tip to toe.

Show you how the garden grows.

Hold you steady as you go.

Join the chorus if you can:

It’ll make of you an honest man.

Let me bring you love from the field:

Poppies red and roses filled with summer rain.

To heal the wound and still the pain,

That threatens again and again,

As you drag down every lover’s lane.

Life’s long celebration’s here.

I’ll toast you all in penny cheer.

Let me bring you all things refined:

Galliards and lute songs served in chilling ale.

Greetings well met fellow, hail!

I am the wind to fill your sail.

I am the cross to take your nail:

A singer of these ageless times,

With kitchen prose and gutter rhymes.

