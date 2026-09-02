Folkrockklassieker du jour: One More Dollar

Een sombere song over een jonge arbeider die tijdens de Grote Depressie van de jaren ’30 huis en haard verlaat om fruit te plukken: So I sent my wages to my home/Said we’d soon be together/For the next good crop would pay my way/And I would come home forever. Helaas: een vorstperiode vernietigd de fruitbomen en de jongen komt ver van huis zonder werk te zitten. Uit wanhoop vergokt hij in de kroeg zijn verdiensten. Het centrale thema van de song is het zelfbedrog van de jonge man: zijn familie verzekert hij voortdurend dat hij nog maar “één dollar” nodig heeft om naar huis te kunnen gaan, iets wat met de dag onwaarschijnlijker wordt.

Tijdens de Grote Depressie trokken veel geruïneerde kleine boeren uit het westen en het midden van de VS naar Californië om daar werk te zoeken. Dat viel nogal tegen. De arbeidsomstandigheden waren abominabel, het loon was laag en de arbeiders in Californië zaten niet te wachten op migranten die – uit wanhoop – bereid waren ver onder de prijs te werken.



For a job in the fruit trees

But I missed those hills with the windy pines

Their song seemed to suit me

So I sent my wages to my home

Said we’d soon be together

For the next good crop would pay my way

And I would come home foreverOne more dime to show for my day

One more dollar and I’m on my way

When I reach those hills, boys, I’ll never roam

One more dollar and I’m going home A long time ago, I left my homeFor a job in the fruit treesBut I missed those hills with the windy pinesTheir song seemed to suit meSo I sent my wages to my homeSaid we’d soon be togetherFor the next good crop would pay my wayAnd I would come home foreverOne more dime to show for my dayOne more dollar and I’m on my wayWhen I reach those hills, boys, I’ll never roamOne more dollar and I’m going home ‘No work,’ said the boss at the bunkhouse door

‘There’s a freeze on the branches’

So when the dice came out at the bar downtown

I rolled and I took my chances One more dime to show for my day

One more dollar and I’m on my way

When I reach those hills, boys, I’ll never roam

Just one more dollar and I’m going home A long time ago, I left my home

Just a boy passing twenty

Could you spare a coin and a Christian prayer?

For my luck has turned against me

One more dime to show for my day

One more dollar and I’m on my way

When I reach those hills, boys, I’ll never roam

Just one more dollar and I’m going homeOne more dollar

Boys, I’m going home

Uitgelichte afbeelding: By Unknown author or not provided – U.S. National Archives and Records Administration, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17057587