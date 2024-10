Folkklassieker du jour: Where Did You Sleep Last Night?

Huddie William Ledbetter, beter bekend als Lead Belly (of Leadbelly), is één van de meest kleurrijke figuren uit de Amerikaanse blues/folk-geschiedenis. Ledbetter had een strafblad van hier tot Tokio, en dan niet vanwege kleine winkeldiefstallen. In 1916 ontsnapte hij uit een gevangenis in Texas, om twee jaar later een man te vermoorden. Hij werd veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf, maar kreeg in 1925 gratie, volgens de legende omdat gouverneur Pat Morris Neff diep onder de indruk was geraakt van Ledbetter’s in muzikale vorm ingediende gratieverzoek.

Het belette Ledbetter niet opnieuw te proberen iemand te vermoorden, waardoor hij in 1930 weer in de gevangenis belandde. Daar werd hij bezocht door Alan Lomax, die honderden songs met hem opnam. De twee sloten vriendschap, maar Lomax verbrak die na een aantal jaren omdat Ledbetter hem bedreigde.

In 1934 kreeg hij weer gratie, opnieuw na het indienen van een muzikaal gratieverzoek. Na zijn vrijlating wist Lead Belly de gevangenis verder te vermijden. In 1949 overleed hij op 61-jarige leeftijd aan de gevolgen van een ernstige neurologische aandoening.

[Verse 1]

My girl, my girl, don’t lie to me

Tell me, where did you sleep last night?

(Come on and tell me baby)

In the pines, in the pines where the sun don’t ever shine

I would shiver the whole night through

[Verse 2]

My girl, my girl, where will you go?

I’m going where the cold wind blows

(Where’s that, baby?)

In the pines, in the pines where the sun don’t ever shine

I would shiver the whole night through

[Verse 3]

My girl, my girl, don’t you lie to me

Tell me, where did you sleep last night?

(Come on and tell me something about it)

In the pines, in the pines where the sun don’t ever shine

I would shiver the whole night through

(Shiver for me now)

[Verse 4]

Her husband, was a hard working man

Killed a mile and half from here (what happened to him?)

His head was found in a driving wheel

And his body has never been found

My girl, my girl, don’t you lie to me

Tell me where did you sleep last night

In the pines, in the pines where the sun don’t ever shine

I would shiver the whole night through



Uitgelichte afbeelding: By The Library of Congress – [Portrait of Leadbelly, National Press Club, Washington, D.C., between 1938 and 1948] (LOC), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85122574