Folkklassieker du jour: Can/Will The Circle Be Unbroken

Can The Circle Be Unbroken is een bewerking door A. P. Carter van Will The Circle Be Unbroken, een christelijke hymne die in 1907 werd gecomponeerd door Ada Habershon en Charles Gabriel. De tekst beschrijft de dood en de begrafenis van de moeder van de verteller. ‘Can’ en ‘Will’ zijn inmiddels vrijwel volledig uitwisselbaar, en veel muzikanten plakken vrolijk een stuk tekst uit het origineel in Carter’s versie (en omgekeerd).

‘Circle’ is door veel artiesten gecoverd, van Bob Dylan tot Pentangle, maar de versie van de Nitty Gritty Dirt Band heeft een speciaal plekje in mijn hart. De driedubbelaar Will The Circle Be Unbroken uit 1970 was voor een hele generatie hippies de eerste kennismaking met traditionele Amerikaanse country. Natuurlijk waren The Byrds en The Flying Burrito Brothers de Nitty Gritty Dirt Band al vooraf gegaan, maar hier kwamen de oudgedienden zélf aan het woord: Doc Watson, Earl Scruggs, Mother Maybelle Carter, Merle Travis en Roy Acuff. Geen gladjanussen uit Nashville, maar de overlevenden van de Great Depression. Een van de hoogtepunten is deze vertolking van ‘Circle’ met Mother Maybelle – de schoonzus van A. P. en schoonmoeder van Johnny Cash – op zang, Doc Watson op gitaar en Earl Scruggs op banjo.

Uitgelichte afbeelding: By Rate Your Music, album is copyright 1972/2002 by Capitol Records., Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=13624670