Folkklassieker du jour: Black Sheep Boy

Een van de vele juweeltjes van de hand van Tim Hardin, één van de meest onderschatte songschrijvers van de jaren ’60. Hardin heeft een hele trits prachtige songs op zijn naam staan, waaronder If I Were A Carpenter, Misty Roses, Reason To Believe, How Can We Hang On To A Dream, Lady Came From Baltimore en Red Balloon. Vrijwel alle klassiekers zijn terug te vinden op de eerste beide albums. Daarna werd het minder, wat vooral te wijten was aan Hardin’s heroïneverslaving. In 1980 overleed de Amerikaanse folkzanger aan een overdosis.

De versie van Scott Walker. Als altijd prachtig gezongen.

Okkervill River blijft dichter bij het breekbare origineel. Heel fraai gearrangeerd. Mijn favoriete versie.

Here I am back home again

I’m here to rest

All they ask is where I’ve been

Knowing I’ve been West

I’m the family’s unowned boy

Golden curls of envied hair

Pretty girls with faces fair

See the shine in the Black Sheep Boy

If you love me, let me live in peace

Please understand

That the black sheep can wear the golden fleece

And hold a winning hand

I’m the family’s unowned boy

Golden curls of envied hair

Pretty girls with faces fair

See the shine in the Black Sheep Boy

I’m the family’s unowned boy

Golden curls of envied hair

Pretty girls with faces fair

See the shine in the Black Sheep Boy

Van der Kluft vindt het nodig te wijzen op de schier onvermijdelijke versie van Bobby Darin:

Uitgelichte afbeelding: Door Columbia Records – Billboard, page 1, 12 April 1969, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27166569