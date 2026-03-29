Folkklassieker du jour: Barton Hollow

Zonde, schuld, en nergens verlossing te bekennen. De hoofdpersoon uit Barton Hollow gaat gebukt onder een verder niet gespecificeerde ernstige zonde, al mogen we aannemen dat het een moord betreft. Mogelijk wacht hij op zijn executie – dead man walking verwijst meestal naar een ter dood veroordeelde, al is dat in dit geval misschien overdrachtelijk bedoeld – maar de elektrische stoel is niet wat hij het meest vreest: I’m a dead man walking here/But that’s the least of all my fears. Zijn eigen schuldgevoel en de angst voor een straf ná de dood wegen veel zwaarder op hem: Still can’t lay me down to sleep/If I die before I wake/I know the Lord, my soul won’t take.

Barton Hollow is de titelsong van het debuutalbum van het Amerikaanse folk/country-duo The Civil Wars. Helaas hield het duo het in 2013 na twee ijzersterke albums voor gezien.