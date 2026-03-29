Folkklassieker du jour: Barton Hollow

Zonde, schuld, en nergens verlossing te bekennen. De hoofdpersoon uit Barton Hollow gaat gebukt onder een verder niet gespecificeerde ernstige zonde, al mogen we aannemen dat het een moord betreft. Mogelijk wacht hij op zijn executie – dead man walking verwijst meestal naar een ter dood veroordeelde, al is dat in dit geval misschien overdrachtelijk bedoeld – maar de elektrische stoel is niet wat hij het meest vreest: I’m a dead man walking here/But that’s the least of all my fears. Zijn eigen schuldgevoel en de angst voor een straf ná de dood wegen veel zwaarder op hem: Still can’t lay me down to sleep/If I die before I wake/I know the Lord, my soul won’t take.
Barton Hollow is de titelsong van het debuutalbum van het Amerikaanse folk/country-duo The Civil Wars. Helaas hield het duo het in 2013 na twee ijzersterke albums voor gezien.
But that’s the least of all my fears
Ooh, underneath the water
It’s not Alabama clay
That gives my trembling hands away
Please forgive me father
Ain’t going back to Barton Hollow
Devil gonna follow me e’er I go
Won’t do me no good washing in the river
Can’t no preacher man save my soul
Did that full moon force my hand?
Or that un marked hundred grand?
Ooh, underneath the water
Please forgive me father
Miles and miles in my bare feet
Still can’t lay me down to sleep
If I die before I wake
I know the Lord my soul won’t take
I’m a dead man walking
I’m a dead man walking
Keep walking and running and running for miles
Keep walking and running and running for miles
Keep walking and running and running for miles
Ain’t going back to Barton Hollow
Devil gonna follow me e’er I go
Won’t do me no good washing in the river
Can’t no preacher man save my soul
