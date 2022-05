Folkklassieker du jour: Seminole Wind

Een nummer over hoe het land van de Indiaanse/Native American/Seminoles verloren gaat

Het is een schuldbekentenis van deze band; hoe Europeanen het land van de Seminoles stalen en nu ook nog vernietigen.

Gespeeld in een stijl die grotendeels van Europese volksmuziek afkomstig is, denk ik, maar waarin dan ook wel weer een banjo opduikt, wat toch van origine een Afrikaans instrument is.

Als nu Amerika als samenleving maar functioneerde als de onvergelijkbaar briljante muzikale melting pot die het voortgebracht heeft:



John Anderson met Lorraine Jordan en haar bluegrass band Carolina Road.

– Uitgelichte afbeelding: videostill