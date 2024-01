FNV steunt Argentijnse vakbond op actiedag tegen extreemrechts

“De acties van de regering Milei vereisen een krachtige, gezamenlijke reactie van de wereldwijde vakbeweging. FNV is daarom volledig solidair met de vakbonden en de werkende bevolking van Argentinië in hun verdediging van rechtvaardigheid en democratie”, aldus Bolster.

FNV uit in de brief haar zorg over de ontwikkelingen in Argentinië. Drie grote vakbondsconfederaties, de CGT, de CTA-T en de CTA-A, verzetten zich tegen de ernstige bedreiging van fundamentele arbeidsrechten en burgerlijke vrijheden als gevolg van deze nieuwe beleidsmaatregelen van de extreemrechtse regering van Milei.

Shocktherapie

Sinds zijn verkiezing tot president op 19 november heeft Milei zware bezuinigingsmaatregelen aangekondigd, die hij aanduidt als ‘shocktherapie’. Dit heeft geleid tot de invoering van verstrekkende repressieve maatregelen die negatieve gevolgen zullen hebben op werknemers en voor de samenleving als geheel.

• Zo zullen straatprotesten van vakbonden of andere civiele samenlevingsgroepen die hun rechten proberen te verdedigen, strafbaar worden (het zg Bullrich protocol).

• Daarnaast wordt er een decreet aangekondigd om openbare diensten, waaronder onderwijs, gezondheidszorg en culturele instellingen, te ontmantelen, te dereguleren en te privatiseren, onder het mom van grondwettelijke noodbevoegdheden.

• De zogenaamde “Omnibus-wet” zal tot de verklaring van een noodtoestand leiden in tal van sectoren om zo alle autoriteit te concentreren in handen van de president, waarbij hij controle krijgt over wetgevende functies en effectief de mogelijkheid krijgt om te regeren zonder voldoende democratisch toezicht.

Bolster: “Deze maatregelen zijn een aanslag op de democratie! Democratie gaat niet alleen over stemmen, maar ook over het beschermen van waarden, vrijheden en rechten. Deze aspecten zijn essentieel voor de vakbeweging en staan nu onder druk in Argentinië.”

De solidariteitsactie vindt plaats op woensdag 24 januari om 12.00 uur bij de ambassade van Argentinië, Javastraat 20 in Den Haag. Om 18.00 uur vindt er nog een manifestatie op de Dam in Amsterdam plaats, mede-georganiseerd door de Argentijnse Diaspora.