FNV: de rek is er uit

Onze eisen

Hogere lonen en vaste banen

Hogere lonen zijn nodig én rechtvaardig. Het kan niet zo zijn dat de winsten op peil blijven, terwijl mensen de rekening krijgen, omdat de lonen achterblijven. Het is hoog tijd dat de lonen automatisch meestijgen met de inflatie zodat mensen automatisch meer geld krijgen als de boodschappen duurder worden. Bovendien moeten werknemers die structureel werk doen, een vast contract krijgen, zodat meer mensen zekerheid hebben over hun inkomen en weten wat er elke maand binnenkomt.

Verhoog per direct het minimumloon en de uitkeringen

Verhoog per direct het minimumloon naar 14 euro per uur, inclusief de bijbehorende uitkeringen en AOW. De laagste inkomens hadden al moeite rond te komen en komen nu helemaal in de problemen door de hoge inflatie. Bovendien is het minimumloon in Nederland al decennia te laag. Daarnaast worden de uitbetalingen van mensen met een pensioen of een uitkering door de koppeling op peil gehouden. Verhoging van het minimumloon is al jaren een speerpunt van de FNV en nú is de tijd om dit te realiseren.

Laat niemand in de kou staan: een maximum voor energieprijzen

De energieprijzen zijn ontploft. Veel mensen kunnen nu al de rekening niet meer betalen en die groep wordt alleen maar groter. Zij zitten straks letterlijk in de kou. Onze eis is dat de energieprijzen een maximum krijgen, zoals in de ons omringende landen. Zo kunnen we de komende jaren ook verder werken aan de verduurzaming van onze energie, zonder dat mensen daar de rekening voor moeten betalen.