Florida probeert de geschiedenis van de slavernij te herschrijven

In Florida is gouverneur Ron DeSantis overgeschakeld naar een nóg hogere versnelling in zijn poging de geschiedenis van de VS te herschrijven. DeSantis’ nieuwste stunt: middelbare scholen worden verplicht te onderwijzen dat slaven nuttige vaardigheden hebben geleerd waar ze in hun latere leven veel aan gehad hebben (“how slaves developed skills which, in some instances, could be applied for their personal benefit”).

DeSantis voert al geruime tijd campagne tegen wat hij omschrijft als “wokeness”. Vorig jaar ondertekende hij de “Stop WOKE Act”, waarin het onderwijs in de Afrikaans-Amerikaanse geschiedenis aan strenge beperkingen onderhevig werd. Zo is het bijvoorbeeld in Florida niet langer toegestaan te onderwijzen dat iemands positie in de maatschappij primair bepaald wordt door zijn/haar etniciteit (“prohibits instruction on race relations or diversity that imply a person’s status as either privileged or oppressed is necessarily determined by his or her race”).

Het blijft niet bij woorden: eerder dit jaar verbood DeSantis Departement van Onderwijs een cursus over de Afrikaans-Amerikaanse geschiedenis omdat er verwezen werd naar Black Lives Matter.

Uiteraard kwam DeSantis’ nieuwste oprisping hem op massale hoon te staan, o.a. van vice-president Kamala Harris: “They insult us in an attempt to gaslight us, and we will not stand for it.”

Het Departement heeft inmiddels op die hoon gereageerd met de verklaring dat – houd je vast – het juist de critici zijn die geen respect hebben voor tot slaaf gemaakte mensen: “Any attempt to reduce slaves to just victims of oppression fails to recognize their strength, courage and resiliency during a difficult time in American history…..Florida students deserve to learn how slaves took advantage of whatever circumstances they were in to benefit themselves and the community of African descendants”.

Blijkbaar moeten slaven en hun nazaten dankbaar zijn dat ze in de VS nuttige vaardigheden als smeden en timmeren hebben geleerd, want dat kenden ze in Afrika niet. Zoiets.

Randy Newman schreef in 1972 een satirische song over een slavenhandelaar die bij (spoedig) tot slaaf gemaakten het leven in de VS aanprijst. Inmiddels heeft de werkelijkheid de satire ingehaald.

In America you’ll get food to eat

Won’t have to run through the jungle

And scuff up your feet

You’ll just sing about Jesus and drink wine all day

It’s great to be an American

Ain’t no lions or tigers

Ain’t no mamba snake

Just the sweet watermelon and the buckwheat cake

Ev’rybody is as happy as a man can be

Climb aboard, little wog

Sail away with me

Sail away

Sail away

We will cross the mighty ocean into Charleston Bay

Sail away

Sail away

We will cross the mighty ocean into Charleston Bay

In America every man is free

To take care of his home and his family

You’ll be as happy as a monkey in a monkey tree

You’re all gonna be an American

Sail away

Sail away

We will cross the mighty ocean into Charleston Bay

Sail away

Sail away

We will cross the mighty ocean into Charleston Bay

