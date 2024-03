Filipijnse en Nederlandse activisten protesteren bij hoofdkantoor Boskalis om aandacht te vragen voor milieu- en sociale gevolgen van baggeren de baai van Manila

De Nederlandse staat is medeplichtig aan ecologische vernietiging en mensenrechtenschendingen door garantie via exportkredietinstelling Atradius

Op vrijdag 22 maart om 9:00 uur demonstreerden activisten van Kalikasan People’s Network for the Environment, AKAP KA Manila Bay, Maya Solidarity Movement en Extinction Rebellion Nederland bij het hoofdkantoor van Boskalis in Papendrecht (Rosmolenweg 2) om te wijzen op de ecologische en sociale verwoesting die wordt veroorzaakt door de werkzaamheden van Boskalis in de baai van Manila op de Filipijnen. Zij roepen op tot onmiddellijke beëindiging van alle werkzaamheden in de baai. De activisten bekritiseerden ook de Nederlandse staat voor het steunen van het bedrijf in zijn activiteiten in de baai.

In september 2023 werden twee activisten, Jhed en Jonila, ontvoerd door het Filipijnse leger. Zij zijn al jaren actief in campagnes met vissersgemeenschappen om alle landaanwinningsprojecten in Manila te stoppen en zijn kritisch over de rol van Boskalis. Hun advocaat is ook aanwezig bij de actie in Papendrecht. [1]

Jonila Castro, belangenbehartiger van de Filipijnse milieugroep Kalikasan People’s Network for the Environment: “De drooglegging en baggerwerkzaamheden van Boskalis heeft het levensonderhoud van duizenden Filipijnse vissers in gevaar gebracht. [2] Hun werkzaamheden hebben vitale mangrove- en koraalrif-ecosystemen vernietigd die al generaties lang de kustgemeenschappen in de Filipijnen ondersteunen. Genoeg is genoeg — Boskalis uit de Filipijnen!”

Jhed Tamano van de lokale vissersgemeenschappen AKAP KA, in de baai van Manila: “De aanvallen op en militarisering van de getroffen gebieden zijn doorgegaan sinds onze ontvoering. De operaties van Boskalis, gesteund door de Nederlandse overheid, hebben de mensenrechtencrisis waar milieuverdedigers in de kustgebieden van Manila Bay mee te maken hebben, versterkt. Boskalis moet verantwoordelijk worden gesteld voor zijn falen om de rechten van de kustgemeenschappen in het Manila Bay gebied te handhaven.”

Paul Evers van Maya Solidariteitsbeweging: “Als activisten gevestigd in Nederland zijn we woedend over de Nederlandse deelname aan dit destructieve project. Terwijl honderdduizenden Filipino’s lijden, maakt Boskalis enorme winsten met de hulp van de Nederlandse staat. Wij roepen alle Nederlanders op om zich te verenigen tegen deze vernietiging en verwoesting. Wij eisen dat Boskalis de Filipijnen verlaat!”

Pippi van Ommen van Extinction Rebellion Nederland: “Het is schandalig dat er midden in de klimaatcrisis een vliegveld wordt gebouwd. Schandalig dat ondanks jarenlange kritiek, Boskalis en de Nederlandse staat hiermee wegkomen. Echt schandalig.”

Een van de grootste bagger- en landwinningsprojecten in de baai van Manila is de New Manila International Airport van San Miguel Corporation, waarvoor Boskalis de opdracht kreeg voor de bagger- en landwinningswerkzaamheden. Met een contract ter waarde van 1,5 miljard euro is dit het grootste contract in de geschiedenis van Boskalis. Dit werd gegarandeerd door de Nederlandse staat via de exportkredietinstelling Atradius Dutch State Business. De activiteiten van Boskalis in de Filipijnen zijn in verband gebracht met milieu- en mensenrechtenschendingen; onlangs heeft het bedrijf plannen aangekondigd om te verhuizen naar een ander land vanwege “strenge” richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nederland.

Gelijktijdige actie in Manila

Op 22 maart was er ook een demonstratie in de Filipijnen voor de Nederlandse ambassade in Manila. Aanwezig bij het Filipijnse protest zijn Jonila Castro en Jhed Tamano, de twee jonge vrouwelijke milieuactivisten die afgelopen september 2023 door het Filipijnse leger werden ontvoerd toen ze overleg voerden met vissersgroepen in het noorden van de baai van Manila. Er wordt aangenomen dat hun ontvoering een represaille was voor hun voortdurende strijd tegen de drooglegging van het noorden van de baai van Manila, met name rond het controversiële luchthavenproject van San Miguel Corporation en Boskalis.

Blokkade Boskalis door Extinction Rebellion Nederland

Twee jaar geleden, op 20 maart 2022, blokkeerde een groep rebellen van Extinction Rebellion Nederland het hoofdkantoor van Boskalis in Papendrecht uit solidariteit met Indonesische en Filipijnse vissersgemeenschappen die zich al lange tijd verzetten tegen de landaanwinningsprojecten van het baggerbedrijf. [3, 4] De actie was het begin van de campagne “Nederlands buitenlands beleid is koloniaal” waarmee de actiegroep in opstand komt tegen projecten die door de Nederlandse overheid in het buitenland worden gefinancierd en gefaciliteerd, maar bijdragen aan gevaarlijke klimaatverstoring en mensenrechtenschendingen.

