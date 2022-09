Felle protesten in Iran na overlijden vrouw in hechtenis

In Iran zijn bij protesten tegen de dood van Mahsa Amini tenminste drie mensen om het leven gekomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn tenminste zeven mensen gedood, waaronder een politieman.

Amini werd vorige week dinsdag opgepakt door de zedenpolitie, omdat ze “onislamitisch” gekleed zou zijn. Blijkbaar droeg ze haar hoofddoekje niet of verkeerd. Terwijl ze in hechtenis zat, raakte Amini in een coma waaruit ze niet meer is ontwaakt. Afgelopen vrijdag overleed ze in het ziekenhuis

De politie ontkent haar mishandeld te hebben, maar dat gelooft natuurlijk niemand. Maandag gingen tienduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de dood van Amini, iets waar in Iran heel wat meer moed voor nodig is dan in Nederland. Daarbij kwam het tot felle confrontaties met de oproerpolitie:



Op sociale media circuleren ook veel video’s van vrouwen die demonstratief hun hoofddoek verwijderen en hun haar knippen (ook al “onislamitisch”).

De dood van Amini heeft het regime duidelijk in verlegenheid gebracht. Ayatollah Ali Chamenei, de geestelijk leider van Iran, stuurde een persoonlijke afgezant naar Amini’s familie om zijn deelneming te betuigen en hen te verzekeren dat de zaak tot op de bodem uitgezocht zou worden.

Ook parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf liet van zich horen. Hij leverde felle kritiek op de methoden van de zedenpolitie en eiste dat er een grondig onderzoek ingesteld wordt. Er gaan in het parlement nu zelfs stemmen op de zedenpolitie te ontbinden, iets dat tot voor kort letterlijk niet voor mogelijk werd gehouden.



Uitgelichte afbeelding: Mahsa Amini – By Unknown – https://women.ncr-iran.org/2022/09/16/mahsa-zhina-amini-dies-in-hospital/, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=71791756