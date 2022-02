Februaristaking herdacht in 2022

De herdenking van de Februaristaking wordt ook dit jaar gehouden. Wel hebben we te maken met de gevolgen van de coronacrisis. De herdenking is openbaar toegankelijk, maar we mogen misschien maar een beperkt aantal mensen toelaten.

Om teleurstelling te voorkomen raden we u aan om de herdenking te volgen via Salto of AT5.

Programma herdenking

Het programma start om 16:45 op het Jonas Daniel Meijerplein. Voorzitter Jaïr Stranders opent de herdenking. De toespraak wordt dit jaar verzorgd door Natascha van Weezel, onder meer columniste van oud-verzetskrant Het Parool. De Gooise zangeres Janne Schra gaat zingen. Er worden gedichten uitgesproken door Dionne Verwey. Het Comité Herdenking Februaristaking 1941 legt een krans bij de Dokwerker, evenals het gemeentebestuur van Amsterdam. Daarna volgen vertegenwoordigers van diverse organisaties, verenigingen, instellingen en tenslotte de andere deelnemers aan het defilé.

Bloemen

Bloemen kunt u zelf meenemen of op 25 februari vanaf 9 uur afgeven op het Jonas Daniël Meijerplein toegang Nieuwe Herengracht.

Randprogrammering

Dankzij de versoepeling van coronamaatregelen heeft u nu de kans de bijzondere randprogrammering te bezoeken die de afgelopen jaren ter ere van de Februaristaking werd ontwikkeld. Kijk hier voor meer informatie over de randprogrammering.