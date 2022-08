FBI valt huis Trump binnen: extreemrechts roept op tot burgeroorlog

De FBI is het huis van Donald Trump in Palm Beach, Florida binnengevallen. Naar verluid zijn 15 dozen met vertrouwelijk materiaal meegenomen.

De meeste juristen en Amerikanisten denken dat minister van Justitie Merrick Garland héél zeker van zijn zaak is. Dat Trump juridisch fout zit is duidelijk: presidenten moeten zich aan de Presidential Record Act houden en mogen geen geclassificeerd materiaal meenemen naar huis. Discussie gesloten. Politiek ligt het natuurlijk een beetje ingewikkelder, zoals Paul Verhagen in deze Twitterdraad uiteen zet.

Uiteraard gaat de MAGA-fanclub volledig door het lint. Op het moment van schrijven is #civilwar trending op Twitter en dat is géén verwijzing naar Ken Burns’ klassieke documentaire.

Het Telegram-kanaal van de Proud Boys:

Op rechts is men plotseling niet meer zo’n fan van de FBI. De knettergekke Afgevaardigde Marjorie Taylor Greene:

DEFUND THE FBI! — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) August 9, 2022



Uiteraard zijn “zij” begonnen:

Dat was dan nog maar de warming up voor dit:

De Sturmabteilungen staan klaar:

Voor de tegenstanders van Trump valt er nu juist heel wat te lachen:

Inmiddels zijn de nazi’s Trumpfans afgereisd naar Palm Beach, want solidair. Prima, want daar kunnen ze weinig kwaad.

Uitgelichte afbeelding: By FBI – http://www.fbi.gov/news/stories/2013/february/courthouse-bomber-receives-55-year-sentence, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24897297