FBI schiet man dood die Biden bedreigde

De FBI heeft gisteren in Provo, Utah een man die president Joe Biden online bedreigd heeft neergeschoten en gedood.

De identiteit van het slachtoffer is inmiddels bekend, zijn naam is Craig Robertson. Overbodig te zeggen dat Robertson een groot fan van Donald Trump is.

Volgens de FBI hield Robertson het niet bij vage dreigementen. Op sociale media zei hij dat hij vergevorderde plannen te hebben Biden en vice-presidente Kamala Harris te vermoorden.

Biden bracht woensdag een bezoek aan Utah. Robertson vond dat onacceptabel en kondigde aan actie te zullen ondernemen: “I hear Biden is coming to Utah. Digging out my old ghillie suit and cleaning the dust off the M24 sniper rifle”. Nogal dom natuurlijk, want je kunt er gif op innemen dat iemand dat doorgeeft aan de politie.

Toen de FBI bij Robertson aan de deur verscheen met huiszoekings- en arrestatiebevelen ontstond er een vuurgevecht waarbij Robertson het loodje legde. Voor zover bekend raakte geen van de FBI-agenten gewond.

Bron: ABC News

Uitgelichte afbeelding: FBI – SWAT team – By U.S. Army Materiel Command – Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45245371