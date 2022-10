Fatah en Hamas sluiten (opnieuw) een akkoord

Palestijnse rivaliserende groeperingen hebben donderdag in Algiers een akkoord gesloten dat een einde moet maken aan 15 jaar van onenigheid. Het werd ondertekend door Ismail Haniye, de leider van het politbureau van Hamas, Ahmed al-Azzam, een leider van Fatah, en Talal Naji. de secretaris-generaal van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. De ondertekening gebeurde nadat 14 fracties twee dagen bijeen waren geweest vooraf gaande aan de Arabische top van volgende maand en in het bijzijn van Abdelmajid Tebboune, de president van Algerije, die bedankt werd voor de Algerijnse bemiddeling, Andere Palestijnse partijen werden uitgenodigd om zich bij het akkoord aan te sluiten.

Het is voor het eerst sinds lange tijd dat Hamas en Fatah weer een poging tot verzoening deden, het nieuws werd daarom in Palestijnse kringen met de nodige scepsis ontvangen. De ondertekenaars lieten zich echter niet van de wijs brengen. Haniye sprak van een ”historisch moment” en al-Azzam zei ”trots te zijn” dat dit akkoord een einde maakt aan 15 jaar van gespletenheid van de Palestijnse gelederen. Hij beloofde dat Fatah zich aan het akkoord zal houden.

De partijen beloofden in het akkoord te zullen werken aan het houden van presidentiële verkiezingen en verkiezingen voor een Palestijns parlement binnen een jaar in alle delen van Palestina inclusief Jeruzalem. Het erkende verder de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO als de enige vertegenwoordiger van het Palestijnse volk. Volgens woordvoerder Hazem al-Qassem van Hamas bevat het voor de rest uitgewerkte passages over de diverse structuren van de PLO en hoe de verkiezingen worden gehouden. Wat echter niet in het akkoord is afgesproken is de vorming van een eenheidsregering. Bij de vorige gelegenheid dat dit wel gebeurde (in 2007) kwam Israel in actie, en ontbond de regering. Vervolgens nam Hamas,na een poging tot staatsgreep van Fatah, de teugels in Gaza in handen en ontstond de splitsing. Sindsdien zijn er diverse lijmpogingen gedaan, maar tot dusver met uiterst pover resultaat