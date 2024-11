Fascistische terreurgroep opgerold in Saksen

De Duitse politie heeft acht leden van een neo-nazi groep uit Saksen gearresteed. Volgens het OM wilde de groep na het plegen van een staatsgreep een “nationaalsocialistische ordening” invoeren in Duitsland.

De groep die zichzelf de “Saksische Separatisten” (Sächsische Separatisten) noemt werd opgericht in november 2020. De leden voerden paramilitaire trainingen uit met vuurwapens en militaire uitrusting, wat volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser aantoont hoe gevaarlijk ze zijn.

De groep behoort tot de “accelerationistische” naziscene. Die scene hoopt – o.a. door middel van het plegen van aanslagen – een zo groot mogelijke maatschappelijke chaos te creëren. Van die chaos zou extreemrechts gebruik moeten maken om de macht te grijpen en een witte etnostaat in te voeren.

Extra pikant: drie van de arrestanten zijn actief voor de AfD, in de peilingen momenteel de tweede partij van het land.

Hans-Georg P. zat tot eind 2022 voor de AfD in de adviesraad van het district Oost in Leipzig. Kevin R. is sinds augustus 2024 voor de AfD plaatsvervangend lid van zowel de sociale commissie als de adviesraad voor cultuur, jeugd en sport van de stad Grimma. In 2021 was R. “mediavertegenwoordiger” en “JA-coördinator” van de AfD-districtsvereniging van Leipzig.

Hättasch zit momenteel in het bestuur van dezelfde AfD-districtsvereniging in Leipzig en werd in 2024 gekozen in de gemeenteraad van Grimma.