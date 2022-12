Fascistische koekwauzenomroep Ongehoord Nederland kwaad op D66 + Update

Ongehoord Nederland, de spreekbuis van fascistische complotgekken, is boos op Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot van D66. Die heeft het namelijk gewaagd een ‘journalist’ (LOL) van die omroep fascistisch te noemen. Opmerkelijk, want normaal gesproken is men in die hoek nogal van het benoemen.

Op Twitter wemelt het uiteraard weer van de huilende nazi’s die vinden dat ze gediscrimineerd worden. Ook FVD-complotgek Gideon van Meijeren meende een duit in het zakje te moeten doen:

Het verschil tussen ‘uitschelden’ en ‘benoemen’ is rechtsgekkies na al die jaren dus nog steeds onduidelijk.

Het moet gezegd: D66 is de ENIGE partij die fascisten durft te benoemen (en te schofferen). Nu economisch nog wat naar links opschuiven en ik ga serieus overwegen op die partij te stemmen.

Update: inmiddels heeft De Groot zijn woorden teruggenomen:

ON verspreidt zonder tegenspraak de levensgevaarlijke complottheorie van de omvolking en er is sprake van racisme en nepnieuws. Daar zal ik me altijd tegen verzetten. Maar dit had ik als volksvertegenwoordiger niet over een verslaggever mogen zeggen. Neem ik terug. https://t.co/SEcnTQj58i — Tjeerd de Groot (@TjeerdD66) December 8, 2022



Typerend voor liberalen: als het er echt op aankomt deinzen ze altijd terug.

