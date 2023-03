Fascisten willen demo Comité 21 maart verstoren

Vanmiddag is er in Amsterdam een demonstratie van Comité 21 maart tegen racisme en discriminatie. Fascist Peter van Vliet heeft aangekondigd die demo te zullen stoppen. Van Vliet zegt wel vaker wat, dus al te ongerust hoef je je waarschijnlijk niet te maken. Wees gewoon wat voorzichtig en trap niet in provocaties.

De demo van het Comité 21 maart begint om 14.00 uur op de Dam. Van Vliet had zich voorgenomen vanochtend al op de Dam aanwezig te zullen zijn, maar op Twitter valt daar tot nu toe niks over te lezen. Anderhalve man en een paardenkop, dus.

Van Vliet heeft er een handje van bij linkse demo’s op te duiken. Voor zover ons bekend heeft dat nog nooit tot fysieke confrontaties geleid, maar het heeft hem wél een stoer, macho imago opgeleverd. En dáár gaat het in die kringen om.

