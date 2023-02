Fascist zoekt knokploeg (en vindt die)

Op 11 maart gaan alle wappies en verwende pubers verontruste-burgers-waarvoor-we-begrip-moeten-hebben naar Den Haag om aldaar te demonstreren tegen álles, want Het Klopt Niet. Wat uiteraard de schuld is van Rutte en Kaag, vandaar de tocht naar Den Haag. Omdat Karolaain en Triple B er wat uit liggen wegens ’te gematigd’, gaat de boerenknokploeg Farmers Defense Force (FDF) dit keer in zee met FVD. Komt goed uit, want Gideon van Meijeren – allang de feitelijke nummer 1 bij FVD – was nog op zoek naar een gewelddadige knokploeg.

Dit is weer niet te geloven: FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren is op bezoek geweest bij FDF-voorman Mark van Den Oever en de heren willen tijdens een demonstratie op 11 maart “samen een vuist gaan maken tegen het kabinet”. G:”We gaan kijken waar we elkaar kunnen versterken.” pic.twitter.com/WqDEUWLdOc — Oma Vaxxi’s Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) February 23, 2023



Uitgelichte afbeelding: Door Steven Lek – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82771224