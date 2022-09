Farid Azarkan haalt uit naar Wilders

Kuddo’s naar Farid Azarkan voor de wijze waarop hij gisteren Geert Wilders met de grond gelijk maakte. Let vooral op het instemmende geroffel na afloop. Ook de centrumpartijen lijken wakker te worden. Het had natuurlijk allemaal 15 jaar eerder moeten gebeuren, maar dat valt Denk niet te verwijten.

Waneer staan we op tegen de haat die in elk debat in de tweede Kamer over moslims wordt uitgestrooid door Wilders! pic.twitter.com/LKUBgqRHxB

