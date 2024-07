Fabers première in de Eerste Kamer: to bash, or not to bash

Marjolein Faber – sorry, ik bedoel hare excellentie de minister – verdedigde voor het eerst een wetsvoorstel als minister. Dat ging om het eventueel weigeren van een vergunning tot verblijf aan zware criminelen – ook als ze hier geboren of getogen zijn, en ook als iemand hier al 15 jaar woont.

Het lijkt uiteindelijk om naar schatting 20 m/v’s te gaan. Twintig? Waar hebben we ’t dan… ? En voorzitter prof dr Bruijn maakte een denk- of spreekfout – daarover later.

Ik heb het debatje maar eens even teruggekeken (ging wel erg moeizaam op de site van de Eerste Kamer). Het gaat volgens E-Kamerlid Farah Karimi (GL-PvdA), als eerste aan het woord, dus om 20 mensen per jaar. Ook zijn er speciale rechten via het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), die niet zomaar verdampen als ochtendmist. Er zit in die wet verder een individuele toets zodat hare excellentie in zulke gevallen het laatste woord zou hebben.

Faber – sorry, hare exce… – heeft in de afgelopen jaren onophoudelijk en systematisch racistisch gedachtegoed gespuid en ontmenselijkende taal geuit, zo stelt Karimi, en terecht. Dat gecombineerd met persoonlijke aanvallen en complottheorieën in de Gelderse Provinciale Staten en als fractieleider van de PVV in de Eerste Kamer (op de video bij minuut 47:24). Het gaat niet om het terugnemen van uitspraken – want daar is volgens Karimi ‘niet aan te beginnen’.

Dus haar hele politieke loopbaan heeft de huidige minister besteed aan het kleineren, dehumaniseren, haten van moslims, asielzoekers, vluchtelingen, Nederlanders met een migratieachtergrond (zoals ik, maar ik ben ruimdenkend) zodat we van haar zeker een regeringsbeleid kunnen verwachten dat trouw blijft aan de Grondwet.

De voorzitter van de Eerste Kamer sinds 2019, medicus en Leids professor doctor Jan Anthonie Bruijn, alumnus van o.m. Harvard, prominent VVD-er uit Wassenaar, verklaarde Karimi ‘buiten de orde’. Daarna kreeg zij nog kritiek van o.m. de BBB en de PVV, maar ook steun van Boris Dittrich en de PvdD.

Dittrich corrigeerde nog even premier Schoof die in zijn allereerste verklaring in de Tweede Kamer zei dat hij premier van ‘alle Nederlanders’ wilde zijn – wat volgens Dittrich niet klopt met de formulering van de Grondwet, die stelt te gelden voor ‘ALLEN die zich in Nederland bevinden’.

Maar wat zei minister Faber nou? Niets van veel betekenis. Ze leert ’t al.

Dan de oplossing van Bruijns denkfout-rebus: volgens deze voorzitter mogen Kamerleden niet in de debatten ingaan op de persoon van de minister en/of haar verleden. Maar het gaat niet om de persoon van de minister, of haar voorliefde voor hagelmix met pindakaas tijdens de EK of in het donker daarna of haar kapselkeuze, maar om haar politieke opvattingen over mensen los van hun kleur of papieren.

Denk daar maar ’s over na +&}^|&^%$#, prof dr Bruijn!

– Uitgelichte afbeelding: Door RTV Connect, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=150039733