Faber: één slaapkamer per statushouder is niet sober genoeg.

En de dehumanisering schrijdt voort. Volgens minister Faber van Asiel en Migratie is één statushouder per slaapkamer niet sober genoeg.

De gemeente Apeldoorn diende een plan in voor vijftig statushouders om de overbevolkte asielzoekerscentra te ontlasten. Ook kunnen mensen dan eindelijk beginnen aan hun integratie, zegt burgemeester Ton Heerts. Groot was de verbazing toen het ministerie van Asiel en Migratie aangaf niet te willen betalen voor deze opvang. Reden: de doorstroomlocatie was niet ‘sober genoeg’. Een eenpersoonskamer met gedeelde voorzieningen zou niet ‘sober genoeg’ zijn.

Faber wil natuurlijk helemaal niet dat statushouders integreren. Ze wil treiteren, zuigen en dehumaniseren.

Niemand weet in de ogen van Faber dan wél ‘sober genoeg’ is. Educated guess: op straat slapen.

Het plan was bedoeld om het overbelaste opvangcentrum in Ter Apel te ontlasten, maar ook dáár heeft de PVV natuurlijk geen enkel belang bij. Des te meer ellende en overlast in Ter Apel en elders, des te beter. Ophef over asielzoekers=electorale winst voor de PVV, vandaar.

