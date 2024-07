Faber claimt wijziging Vreemdelingenwet waaraan ze geen enkele bijdrage heeft geleverd

De Eerste Kamer heeft een wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 aangenomen. De wijziging veroorzaakte nogal wat opwinding op X/Twitter, met name doordat Marjolein Faber, de PVV-minister van Asiel en Migratie, de “eer” voor de wetswijziging min of meer voor zichzelf opeiste:

De @EersteKamer stemde vandaag in met een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt een permanente verblijfsvergunning te kunnen weigeren aan mensen die in Nederland zijn geboren of hier vanaf hun vierde levensjaar wonen, als zij veroordeeld zijn voor een zwaar misdrijf. Goed nieuws! pic.twitter.com/8yLx5ubz3P — Marjolein Faber (@MinisterAenM) July 9, 2024

Ik begrijp best dat Faber graag pronkt met deze wetswijziging – haar achterban vindt het fantastisch – maar het wetgevingstraject loopt al sinds 2020 en het voorstel is dan ook niet van haar afkomstig, maar van voormalig staatssecretaris Erik van der Burg (VVD).

De wetswijziging maakt het mogelijk de aanvraag van een permanente verblijfsvergunning af te wijzen als iemand onherroepelijk (geen beroep meer mogelijk) is veroordeeld; “voor een misdrijf als bedoeld in artikel 22b, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht of een misdrijf uit de Opiumwet waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van zes jaar of meer is gesteld”.

Artikel 22b, eerste lid, Wetboek van Strafrecht luidt:

Artikel 22b 1. Een taakstraf wordt niet opgelegd in geval van veroordeling voor:

a. een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van zes jaren of meer is gesteld en dat een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer ten gevolge heeft gehad;

b. een van de misdrijven omschreven in de artikelen 181, 240b, 248a, 248b, 248c en 250.

De mogelijkheden een aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning af te wijzen worden dus flink uitgebreid. Desondanks blijft het in hoge mate symboolpolitiek: naar schatting gaat het om maximaal 20 personen per jaar, waarvan de uitzetting in veel gevallen niet eens zal lukken omdat de rechter er een stokje voor steekt

Op X/Twitter zie ik tweeps beweren/de vrees uitspreken dat mensen hun Nederlandse nationaliteit wordt afgepakt, maar dat klopt niet. Iemand met de Nederlandse nationaliteit heeft natuurlijk geen permanente verblijfsvergunning nodig. Het intrekken van de Nederlandse nationaliteit kan alleen onder uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld bij een oorlogsmisdrijf of een terroristisch misdrijf. Ook dan wordt je nationaliteit overigens niet ingetrokken als het ertoe zou leiden dat je staatloos wordt. De wetswijziging heeft uitsluitend betrekking op “vreemdelingen” die zware misdrijven hebben begaan en niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken.

