Extreme hitte in het zuiden van de VS

De extreme hittegolf die Texas en Oklahoma al ruim een week teistert breidt zich uit over het hele zuiden van de VS. In Lafayette, Louisiana bereikte de hitte index een temperatuur van 41,7 graden Celsius. Vermoedelijk blijft de hittegolf tot tenminste 4 juli (nationale feestdag in de VS) aanhouden.

Autoriteiten in Texas gaan er vanuit dat de temperatuur de komende weken niet beneden de 100 graden Fahrenheit (ongeveer 37 C) komt. Meteorologen denken dat de hittekoepel die de aanhoudende hitte veroorzaakt zich de komende dagen langzaam uit zal breiden naar het noorden en het westen.

Inmiddels zijn de eerste doden gevallen. Twee mannen die een trektocht maakten door een nationaal park in Texas overleden toen de temperatuur op de hitte index ruim 48 graden bereikte. Een 17-jarige jongen overleed in Palo Duro Canyon State Park in Arizona aan de gevolgen van hittestress.

Bron: NYT

Uitgelichte afbeelding: By RCraig09 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109613064