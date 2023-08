Extreemrechtse wap bekogelt actievoerders XR met eieren

Demonstranten van Extinction Rebellion zijn gisteren in Den Haag belaagd door enkele nazi-wappies. Meest prominente aanwezige is Ramona Wagner, de halve gare die de demonstranten met eieren bekogelt. Ramona is – je verwacht het niet – goed bevriend met fakkeldreiger Max van den Berg. Een uitgebreid dossier over de geschifte Ramona vind je bij het onvolprezen Videre.

Vanmiddag zijn er eieren gegooid naar Extinction Rebellion demonstranten, tevens werd er geslagen. Je kunt het oneens met ons zijn maar geweld is onacceptabel. Extinction Rebellion zal altijd geweldloos handelen. pic.twitter.com/zMpp8O95hj — Extinction Rebellion Amsterdam (@XRAmsterdam) August 19, 2023

Alle respect voor de actievoerders van XR, die zich niet laten provoceren. Niet iedereen is zo geduldig (of lijdzaam). Het wachten is op de dag dat geschifte types als Max en Ramona de verkeerde tegen het lijf lopen.

Uitgelichte afbeelding: Foto van Extinction Rebellion