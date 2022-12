Extreemrechtse terrorist Parijs afgevoerd naar psychiatrische inrichting

William Mallet, de extreemrechtse terrorist die eergisteren in Parijs drie Koerden doodschoot, is overgebracht naar een psychiatrische instelling. Volgens een arts liet de gezondheidstoestand van de man niet toe dat hij nog langer in “gewone” detentie verbleef.

Volgens Franse media zou Mallet tijdens zijn verhoor hebben gezegd dat hij “een pathologische racist” is. Dat pathologische is in dit verband een wat merkwaardige toevoeging (wie zegt dat over zichzelf), maar over “racist” zijn we het inderdaad snel eens.

De vermoorde vrouw is Emine Kara, de voorzitter van de Koerdische Vrouwenbeweging in Frankrijk. Haar asielaanvraag werd eerder dit jaar afgewezen. De beide andere slachtoffers zijn inmiddels geïdentificeerd als Abdulrahman Kizil en Mir Perwer. Beiden zouden PKK-sympathisanten zijn geweest.

In Koerdische kringen is de woede groot, met name omdat de man vorig jaar vluchtelingen in een tentenkamp met een zwaard te lijf was gegaan, maar nog geen twee weken geleden in afwachting van zijn proces vrij werd gelaten.

Honderden Koerden gingen de straat op om te protesteren, waarbij men om redenen die mij niet geheel duidelijk zijn op de vuist ging met de politie en auto’s in brand stak. Zo verspeel je de sympathie natuurlijk snel. Way to go, jongens. Erdo lacht zich een ongeluk.

Extreemrechtse brallers grepen dit oliedomme gedrag uiteraard meteen dankbaar aan om moslims aan te vallen. Dat de PKK een seculiere, linkse organisatie is werd voor het gemak even vergeten.

Parijs, nadat er een aanslag op islamitische mensen is gepleegd moeten de Koerden auto’s en andere kostbare bezittingen slopen.

Als alle Europeanen ook bezittingen van islamitische mensen zouden slopen wanneer laatstgenoemde aanslagen pleegden dan hielden ze niets meer over… pic.twitter.com/bD7wGYdQyi — F̳̿͟͞l̳̿͟͞i̳̿͟͞c̳̿͟͞k̳̿͟͞  (@Flick1_) December 24, 2022



De zoveelste illustratie van de kwaadaardige domheid van het rechtse plebs.

Uitgelichte afbeelding: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=140653