Extreemrechtse RN grootste partij in Frankrijk

Het extreemrechtse Rassemblement National (RN) heeft de parlementsverkiezingen in Frankrijk gewonnen. Marine Le Pen’s partij behaalde 33,1% van de stemmen terwijl Macron’s Ensemble niet verder kwam dan 20%. Het linkse ‘Volksfront’ (Nouveau Front Populaire) behaalde 28% en de centrumrechtse Republikeinen 6,7%. Het RN deed het vooral heel goed op het platteland en in de oude, industriële regio’s in het noorden van het land. In de grote steden deed links het veel beter.

De percentages zijn eigenlijk niet meer dan een indicatie, in de meeste kiesdistricten volgt komend weekend een tweede ronde met twee of drie finalisten. Voor een absolute meerderheid zijn 289 zetels nodig. Volgens de meeste prognoses zou het RN op maximaal 270 zetels uitkomen, maar er is ook een prognose die uitgaat van 300 zetels voor het RN.

Een absolute meerderheid voor het RN kan mogelijk voorkomen worden als Ensemble en NFP de rijen sluiten en op de meest kansrijke kandidaat stemmen. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog even afwachten/maar zeer de vraag. Volgens Le Monde is Macron zich al een tijdje aan het voorbereiden op de ‘cohabitation’ (gedwongen samenwerking) met Le Pen. Sommige waarnemers denken zelfs dat een absolute meerderheid voor het RN Macron helemaal niet zo slecht uitkomt. Macron zou er volgens die waarnemers op rekenen dat het RN er binnen de kortste keren zó’n puinhoop van maakt dat de kiezers zich tegen Le Pen keren. Het is een geluid dat je in Nederland ook vaak hoort over het kabinet Bruin II, maar ik vind het een enorme gok.

Na het bekend worden van de verkiezingsuitslag gingen tienduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen het RN, o.a. in Parijs. In een aantal steden werd flink geknokt met met de politie, maar dat is in Frankrijk een ritueel gebeuren waar niemand wakker van ligt.

