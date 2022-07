Extreemrechtse haathoaxer Jan Bonte opgepakt

Naziwap Jan Bonte is gisteren door de politie ‘uitgenodigd voor een verhoor’. Bonte had de adresgegevens van vermeende ‘Romeo’s’ (stillen) verspreid op Twitter. Houden ze bij de politie niet van.

Omdat Bonte nou een keer een incompetente en kwaadaardige sukkel is die nooit iets checkt, ging hij nog dubbel in de fout ook: i.p.v. échte stillen zette Bonte een volledige namenlijst online van een clubje onschuldige Survival-speldeelnemers op Twitter die daaraan mee hadden gedaan onder de naam Romeo. Zo gaat dat in die kringen.

Medelijden met/begrip voor Bonte slaat sowieso nergens op. Bonte is van Twitter geschopt wegens doxxing, maar gelukkig hebben we de screenshots nog. Kun je zelf checken met welk gajes we hier te maken hebben:

Uiteraard is Jan antisemiet, wat natuurlijk geldt voor vrijwel iedereen in die hoek:

Deporteren naar Poetinië, die hap.

Uitgelichte afbeelding: Par MichaelBueker — Travail personnel, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9432612