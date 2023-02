Extreemrechtse GOP-Afgevaardigde roept op tot afscheiding (en nieuwe burgeroorlog)

De extreemrechtse Republikeinse Afgevaardigde Marjorie Taylor Greene heeft op Twitter opgeroepen tot een “nationale scheiding” van rode (Republikeinse) en blauwe (Democratische) staten. Wat natuurlijk feitelijk neerkomt op een oproep de Amerikaanse Burgeroorlog nog eens dunnetjes over te doen.

We need a national divorce.

We need to separate by red states and blue states and shrink the federal government.

Everyone I talk to says this.

From the sick and disgusting woke culture issues shoved down our throats to the Democrat’s traitorous America Last policies, we are… https://t.co/Azn8YF1UUy

— Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) February 20, 2023