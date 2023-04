Extreemrechtse complotgekken demonstreren tegen opvang vluchtelingenkinderen in Krimpenerwaard

Een klein groepje extreemdomrechtse complotgekken heeft gisteren in Haastrecht ( Krimpenerwaard) gedemonstreerd tegen de kleinschalige opvang van minderjarige vluchtelingen. Want Omvolking, Great Reset, Schwab en WEF.

Het gaat om een groep van circa tachtig alleenstaande kinderen die worden opgevangen in Het Klooster aan de rand van Haastrecht. Het merendeel van hen is afkomstig uit Syrië, maar er zitten ook vluchtelingen uit andere oorlogsgebieden bij.

De opvang van vluchtelingen is – zoals wel meer dingen – volledig vastgelopen onder Rutte-zoveel, en de gemeente Krimpenerwaard probeert een klein steentje bij te dragen aan de oplossing van het probleem. Tot grote woede van het rechtse complotplebs dat denkt dat burgemeester Bouvy-Koene betrokken is bij een snood complot hen te vervangen door Syriërs, o.i.d. Geen slecht idee, als je er even over nadenkt.

