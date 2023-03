Extreemrechts in de Tweede Kamer: bedreigingen moeten kunnen, mits ze tegen links gericht zijn

De Tweede Kamer heeft in overgrote meerderheid een motie aangenomen die het uiten van bedreigingen in het parlement verbiedt. FVD heeft daar een handje van, wat in het recente verleden tot een aantal onaangename confrontaties leidde. Een verbod op het uiten van bedreigingen is nu opgenomen in het Reglement van Orde, zodat de voorzitter eerder en beter in kan grijpen. Of we hoge verwachtingen moeten koesteren van Vera Bergkamp, de huidige voorzitter, is natuurlijk maar zeer de vraag.

Opvallend (maar weinig verrassend): de extreemrechtse partijen in de Kamer stemden tégen de motie van D66 en CU. Bedreigingen zijn ok, want in de Tweede Kamer bezondigt alleen domrechts zich daaraan. Dan mag het.

Uitgelichte afbeelding: Door Husky – Eigen werk, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73980745