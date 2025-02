Extreemrechts aan de zijlijn bij coalitieonderhandelingen Oostenrijk

De Oostenrijkse conservatieven, sociaaldemocraten en liberalen gaan proberen samen een regering te vormen. De extreemrechtse FPÖ staat (voorlopig?) aan de zijlijn.

Voor FPÖ-leider Herbert Kickl is dit een hard gelag. De FPÖ werd bij de parlementsverkiezingen in oktober met ruim 28% van de stemmen de grootste partij van het land, maar wist met de conservatieve ÖVP niet tot overeenstemming te komen over de vorming van een kabinet. Kickl wilde nieuwe verkiezingen, maar krijgt dus nul op het rekest.

De conservatieve ÖVP en de sociaaldemocratische SPÖ beschikken samen over een kleine meerderheid in het parlement. De twee partijen vinden een krappe meerderheid wat riskant en hebben om die reden de liberale Neos uitgenodigd deel te nemen aan het kabinet. Volgens Oostenrijkse media is de kans dat de onderhandelingen slagen groot. Buiten de FPÖ heeft niemand belang bij nieuwe verkiezingen. Het nieuwe kabinet zal volgens de onderhandelende partijen “europavriendelijk” zijn. Naast Kickl zullen ook Poetin en Trump (als hij weet waar Oostenrijk ligt) dus wel met de tanden knarsen. een beetje licht in de duisternis waren we wel aan toe.

Uitgelichte afbeelding: Herbert Kickl – y C.Stadler/Bwag – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88017853