Extreem rechts in de VS belaagt Pride

Na aanzwellende transhaat en anti-woke sentimenten van prominente Amerikaanse opiniemakers werden afgelopen weekend verschillende Pride-events belaagd door extreem rechtse groepen. In Idaho werden zelfs 31 leden van Patriot Front opgepakt die een Pridefestival wilden aanvallen.

Gouverneur van Florida Ron DeSantis voerde dit jaar de “Don’t say gay” wet in. Verder was er de ophef over de genderfluïde karakters in Disney films die van “grooming” werden beschuldigd. Daarnaast beheerst transhaat ook in de VS het debat, neem bijvoorbeeld de documentaire “Wat een vrouw is?” van misogynist Matt Walsh, die in Nederland ook gehyped wordt door minkukels als Wierd Duk.

Voor extreem rechts is dit alles koren op de molen tijdens de maand juni, die in Amerika bekend staat als Pride maand om de rechten van LHBTQ+ te vieren. Eerst zijn er allerlei rechtse livestreamers die op Pride marsen kleine kinderen filmen en dan de kinky mensen die in de Pride mars lopen voor groomer uitmaken. Er is echter ook fysieke intimidatie. Vorig weekend waren er christelijke fascisten in Dallas die een Pride event met kleine kinderen aanvielen.

An ugly protest today. A mob of self described “Christian Fascists” tried to force their way into a gay establishment in the gayborhood of Dallas holding a family event while chanting “Groomers” pic.twitter.com/2F9NE4rs0P — Elm Fork John Brown Gun Club (@EFJBGC) June 4, 2022

Afgelopen weekend ging het op verschillende plaatsen flink mis. In Texas en in California waren er Proud Boys die een Pride feest aanvielen. In San Lorenzo, Californië, stormden de Proud Boys een Drag Queen event in, nadat het rechts conservatieve Twitter account LibsofTikTok hier ophef over veroorzaakt had.

In Coeur D’Alène in Idaho ging het echter goed mis, al had het ook veel erger kunnen aflopen. Hier werd al maanden geleden met geweld gedreigd door lokale rechtse milities. Idaho is een broedplek voor neonazi’s, de Aryan Nations wilden er ooit een witte etnostaat vestigen, iets soortgelijks wat Baudet in Groningen wil doen. Dus kwamen er verschillende rechtse extremisten af op de tegendemonstratie. Sommigen liepen met hun automatische wapens door de Pride heen. Anderen, zoals de groypers, gingen in een cirkel zitten bidden. Patriot Front, wij hebben hier eerder uitgebreid over geschreven, deed er echter een schepje bovenop. Zij kwamen met dik 30 man uit verschillende staten en gingen in een verhuiswagen naar de Pride, maar werden nog voor ze de feestvierders konden aanvallen onderschept door de politie. De politie arresteerde hun allemaal, waarbij antifascisten al hun gegevens hadden en hen konden identificeren. Een van de jongens was de zoon van een vaste beveiliger van de Republikeinse politicus Matt Shea, die Idaho en Zuidoostelijk Washington een christelijk fascistische staat wil creëren.