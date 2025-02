Extra geld voor de Boterhuispolder stinkt niet?

De gemeente Teylingen heeft bij de aanbesteding van de Boterhuispolder en de Kagerzoom in de eerste plaats duurzaamheid als criterium gehanteerd. Daarnaast “is er een financiële component opgenomen”.

Inmiddels is maandagmiddag duidelijk geworden dat de hoogste bieder voor de grond in Kagerzoom zich heeft teruggetrokken. Daardoor is de huidige gebruiker, Theo Warmerdam van de Sophiahoeve, nu de winnaar van de aanbesteding.

Dat meldt de gemeente in antwoord op een serie vragen van Sleutelstad naar aanleiding van het gunnen van grasland in de Boterhuispolder en Kagerzoom aan een nieuwe partij. Dat ging ten koste van de huidige pachters die ook hun bedrijf in de polder hebben.

Sleutelstad

Voor een grijpstuiver meer mag er volop mest uitgereden worden over de weilanden waar zogenaamd duurzaamheidseisen aan gesteld worden.

In de gemeenteraad van Teylingen zijn alleen negatieve geluiden te horen over de gang van zaken. En verder:

Niet alleen in de politiek, maar in de hele samenleving is met verbazing gereageerd op het nieuws dat de toekomst van de Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder op het spel staat na de nieuwe aanbesteding van de boerengronden in Teylingen. In diverse brieven aan de gemeente roepen inwoners op om het besluit te heroverwegen. Een petitie om de boeren te steunen is dinsdagmiddag 8.000 keer ondertekend.

De gemeenteraad van Leiderdorp uitte verder unaniem steun aan de boeren in de Boterhuispolder. Leiderdorp is medeverantwoordelijk voor het gebied. ’We zijn bijzonder teleurgesteld en bezorgd over de keuze die het College van Teylingen nu lijkt te maken met dit pachtproces’, schrijft de raad. ’Wij krijgen hier het beeld van een college wat een opvallende keuze maakt voor financiën, in plaats van duurzame gebiedsontwikkeling. Niet alleen de Lakenvelder Boerderij wordt hiervan het slachtoffer, maar elke boer in het gebied die een langetermijninvestering in toekomstgericht boeren wil doen’.