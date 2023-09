Extinction Rebellion verwacht meer dan 10.000 demonstranten op eerste dag permanente A12-blokkade

Ook de zeven voor ‘opruiing’ veroordeelde activisten blokkeren de A12: “Jaarlijks tot wel 37,5 miljard euro fossiele subsidies[1]: dit moet stoppen!”

Vanaf zaterdag 9 september om 12:00 uur blokkeert Extinction Rebellion de A12 tussen het ministerie van EZK en het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer, net zolang tot de regering aan haar eis voldoet: een directe stop op alle fossiele subsidies. Bij de start van deze permanente A12-blokkade worden meer dan 10.000 mensen verwacht, waarvan velen bereid zijn te blijven zitten zolang dat nodig is. Mochten zij verwijderd worden door de politie, dan komen zij de volgende dag terug en iedere dag erna, steeds om 12:00 uur.

Iris Keizer is klimaatwetenschapper en staat op zaterdag 9 september op de A12: “Al tientallen jaren waarschuwen wetenschappers voor de ontwrichtende gevolgen van klimaatverandering. Onze regering neemt die waarschuwingen niet serieus. Als jonge klimaatwetenschapper vind ik dat moeilijk. Wat voor zin heeft het om onderzoek te doen als er zo weinig gebeurt met de kennis die we hebben? De fossiele industrie geeft miljoenen uit om twijfel te zaaien en klimaatbeleid te vertragen. Toch subsidieert de overheid deze industrie met miljarden. Dat vind ik onverteerbaar. Het Nederlandse klimaatbeleid schiet tekort. Dat is niet alleen mijn mening: ook het Planbureau voor de Leefomgeving en de wetenschappelijke klimaatraad bevestigen dat. Ik sta op de A12 omdat ik weet dat het anders kan. Nu stoppen met alle fossiele subsidies is daarin een eerste stap.”

A12-mars en supportdemo

Voorafgaand aan de A12-blokkade lopen honderden demonstranten mee in de A12-mars. De mars begon zondag 3 september op NS-stations Alkmaar, Almere Oostvaarders en Arnhem. De demonstranten lopen iedere dag een etappe en komen op zaterdag 9 september om 12:00 uur aan op de A12. Meer informatie over de A12-mars: https://a12mars.nl/

De supportdemo op 9 en 10 september wordt georganiseerd door o.a. Greenpeace, Milieudefensie, Fossielvrij NL en Urgenda. Duizenden mensen komen de A12-blokkade aanmoedigen. Zij steunen de eis van Extinction Rebellion: Stop fossiele subsidies. De supportdemo heeft een eigen programma met publieke figuren en cultuurdragers als Tim Hofman, Clarice Gargard, Aisha Dutrieux en Jeroen Siebelink, muzikanten als Hang Youth, Merol, Sophie Straat en LAKSHMI en topwetenschappers als Joyeeta Gupta en Kees Klomp. Meer informatie over de supportdemo: https://a12support.nl/

Fossiele subsidies: IMF constateert wereldwijd probleem

Een recent rapport van het IMF[2] laat zien dat fossiele subsidies een wereldwijd probleem zijn. Jaarlijks gaat er 7 biljoen dollar subsidie naar de fossiele industrie, oftewel 13 miljoen dollar per minuut. Het gaat hierbij om 7.1% van het mondiaal Bruto Binnenlands Product. Ter vergelijking: voor onderwijs is dit 4.3%.

Woordvoerder Aaron Pereira: “Fossiele subsidies zijn een wereldwijd probleem met gigantische impact op de verhitting van de aarde en klimaatrechtvaardigheid. Ook in Europa gaan we inmiddels gebukt onder klimaatchaos — denk aan overstromingen en hittegolven — maar in het Mondiale Zuiden zijn de consequenties al veel dodelijker. Landen die gebukt gaan onder een gigantische schuldenlast als gevolg van koloniale onderdrukking hebben niet de middelen zich te wapenen tegen klimaatrampen. Het is absurd dat wij de fossiele industrie steunen met jaarlijks tot wel 37,5 miljard euro subsidie. Dit moet nu stoppen.”

Inmiddels zien niet alleen burgers dat het zo niet kan, ook de industrie vraagt om actie. Zo stelt Unilever in zijn feedback op de EU-klimaatdoelstelling voor 2040: “The EU 2040 target should be accompanied by a phase-out of fossil fuel subsidies and financing by 2025, to ensure consistency between climate targets and financing instruments.”[3]

2023: Ongekend aantal klimaatrampen

Wereldwijd was de maand juli de heetste maand ooit gemeten. Inmiddels gaat er geen week voorbij zonder een of meerdere klimaatrampen. Hittegolven, bosbranden en overstromingen: toonaangevende klimaatwetenschappers geven aan dat wat we nu zien nog maar het ‘topje van de ijsberg’ is. Binnen tien jaar zijn zomers zoals deze de standaard en daar eindigt de ellende niet, zeggen de wetenschappers: boven een bepaalde verhitting worden “omslagpunten” bereikt, waarna de schade onomkeerbaar is.[4]

Extreem weer en klimaatrampen treffen steeds meer mensen en in veel gevallen gaat het daarbij om mensen in het Mondiale Zuiden die zelf nauwelijks hebben bijgedragen aan de klimaat- en ecologische crisis. Zij verliezen hun grondgebied, levenswijze en levens. Regeringen moeten nu ingrijpen met drastisch klimaatbeleid. Een direct einde aan alle fossiele subsidies is daarbij een eerste logische stap.

Zeven veroordeelde demonstranten gaan door met actievoeren

Op woensdag 2 augustus veroordeelde de rechter in Den Haag zeven van de acht demonstranten die terechtstonden voor het oproepen tot vreedzame demonstraties op de A12 voor ‘opruiing’. De zeven kregen taakstraffen van 30-60 uur opgelegd. Een achtste demonstrant werd op verzoek van het Openbaar Ministerie vrijgesproken. De zeven demonstranten die veroordeeld zijn, gaan in hoger beroep. Ook blijven zij onverminderd oproepen tot vreedzame demonstraties op de A12 en demonstreren ze mee in de blokkade.

Willem Jebbink, advocaat van de demonstranten: “Een wegblokkade valt volgens internationale rechtspraak onder de demonstratievrijheid. Demonstraties mogen in Nederland alleen door de burgemeester worden beperkt. De rechtbank heeft vandaag goedgekeurd dat ook de officier van justitie mag ingrijpen met strafrechtelijke maatregelen. Dat hebben we in onze democratische rechtsstaat niet afgesproken. Van de rechter mag worden verwacht dat de demonstratievrijheid tegen dergelijk ingrijpen wordt beschermd. Daarom is sprake van een verontrustende uitspraak. Ik denk niet dat deze stand houdt in hoger beroep.”