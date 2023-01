Extinction Rebellion tegen officier van justitie: wij hebben niets te verbergen

A12-Blokkade gaat door ondanks eerdere aanhouding, geweldloos klimaatactivisme is beschermd onder het recht op manifestatie

Gistermiddag, maandag 23 januari rond 18:00 uur, heeft advocaat Willem Jebbink officier van justitie mr. W.J. Veldhuis laten weten dat hij hem kan contacteren als het Openbaar Ministerie een verdachte wil verhoren, daar is een arrestatie niet voor nodig. Deze mededeling volgt op de aanhouding voor opruiing van geweldloze klimaatactivist Lucas Winnips op donderdag 19 januari. Advocaat Willem Jebbink: “Die aanhouding is buiten alle proporties en had als doel, of in ieder geval als uitkomst, een onnodige criminalisering van vreedzame demonstranten. Het gerechtshof Amsterdam heeft vorig jaar in glasheldere taal geoordeeld dat een oproep tot een wegblokkade geen opruiing is. Het OM staat dus zwak in de doldrieste verdachtmakingen van XR-mensen. Zij zullen netjes op afspraak verschijnen aan het bureau als justitie hun als verdachte aanmerkt.”

Door aan te geven dat contact opgenomen kan worden met Willem Jebbink als het OM een actievoerder wil spreken, laat Extinction Rebellion zien niet bang te zijn en zich nergens voor te schamen. De beweging is ervan overtuigd dat de aanstaande A12-Blokkade op zaterdag 28 januari om 12:00 uur onder het recht op manifestatie valt. Eerder al oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat een wegblokkade wordt beschouwd als een vreedzame demonstratie, zelfs als deze volledige opstoppingen op belangrijke verkeerswegen veroorzaakt. Daarbij gaat het hier om een demonstratie die vooraf bekend is bij de politie, er is dus genoeg gelegenheid deze te faciliteren. Ook heeft Extinction Rebellion contact gezocht met Rijkswaterstaat om de veiligheid maximaal te garanderen. Extinction Rebellion blijft burgerlijk ongehoorzaam actie voeren omdat geweldloos klimaatactivisme onder het recht op protest valt en noodzakelijk is voor een gezonde democratie. Zij ziet zich daarin gesteund door talloze burgers en door maatschappelijke organisaties, waaronder Greenpeace, Urgenda, Fossielvrij NL, FNV, Oxfam Novib, Stem op een Vrouw, Nederland Wordt Beter, Comité 21 maart, Platform Stop Racisme, Woonopstand, Woonprotest en DeGoedeZaak.

Samenleving schreeuwt om einde fossiele subsidies

Sinds de eerste A12-blokkade is de roep vanuit de samenleving om een einde te maken aan de 17,5 miljard euro fossiele subsidies enorm toegenomen. Bijna 400 economen roepen de regering op[3] te stoppen met fossiele subsidies. Tientallen wetenschappers en BN’ers ondertekenden een oproep tot vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid[4] en steeds meer van hen sluiten zich openlijk bij Extinction Rebellion aan. Ook zorgprofessionals blokkeren mee. Woordvoerder en psycholoog Petra Verdonk: “Belastingvoordelen voor grote vervuilers zoals Schiphol, Tata steel en de Rotterdamse haven hebben een direct effect op de volksgezondheid. Mensen die dichtbij vervuilende industrie wonen hebben een grotere kans om ziek te worden. Wonen in Rotterdam staat gelijk aan het dagelijks roken van zeven sigaretten. Fossiele subsidies zijn dodelijk en moeten per direct stoppen.”

Ondertussen eist de Tweede Kamer duidelijkheid[5] van minister van Energie en Klimaat, Rob Jetten, over de hoogte van de fossiele subsidies. XR-woordvoerder en rechtenstudent Hannah Prins: “Laat duidelijk zijn dat Extinction Rebellion pas stopt met deze acties als het kabinet zijn zorgplicht voor burgers nakomt en gaat doen wat nodig is in de klimaatnoodtoestand. Extinction Rebellion groeit enorm, onze actietrainingen zijn overvol. De regering kan zich opmaken voor steeds grotere acties. Wij eisen een direct einde aan de 17,5 miljard euro fossiele subsidies. Tot die tijd kunnen ze dag in dag uit rekenen op vreedzaam burgerverzet.”

Aarde stevent af op minimaal 2,5 – 4 graden opwarming: klimaatchaos

Eind vorig jaar luidde de VN de noodklok door te concluderen dat we helemaal niet op koers liggen voor maximaal 1.5C opwarming.[6] We stevenen af op 2,5 – 4 graden opwarming. Grote delen van de wereld worden dan onleefbaar. Nederland verdwijnt grotendeels onder water. We zullen kampen met wereldwijde voedseltekorten en honderden miljoenen mensen zullen moeten vluchten. CCA-woordvoerder en geestelijk verzorger in de verslavingszorg Rozemarijn van ’t Einde: “Nederland beloofde zeven jaar geleden, in 2015, te stoppen met fossiele subsidies, maar subsidieert olie-, gas- en kolenbedrijven nog steeds elk jaar met 17,5 miljard euro. Kortingen op energiebelasting, belastingvrijstelling voor kolencentrales en kerosine: de overheid gooit letterlijk olie op het vuur. De hoogste rechter van ons land oordeelde al dat onze overheid op klimaatgebied de mensenrechten van burgers onvoldoende beschermt en ook de Verenigde Naties willen een onmiddellijke einde aan fossiele subsidies.”

Bronnen

[1] https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/subsidie-voor-fossiele-brandstoffen-ongekend-groot [2] https://twitter.com/srenvironment/status/1616483801018040320 [3] https://fd.nl/opinie/1459177/nederland-stop-met-fossiele-miljardensubsidies [4] https://extinctionrebellion.nl/opinie-fossiele-subsidie/ [5] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/jetten-belooft-duidelijkheid-over-fossiele-subsidies-mogelijk-via-rekenkamer~b3bce9d2/ [6] https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/27/climate-crisis-un-pathway-1-5-c

– Persbericht Extinction Rebellion, waaraan ook de uitgelichte afbeelding is ontleend