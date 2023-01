Extinction Rebellion laat zich niet intimideren

Om zeven uur ’s ochtends werden ze gisteren door de politie van hun bed gelicht: zes klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Het OM verdenkt hen van opruiing, ondanks het feit dat XR een expliciet geweldloze protestgroep is. Advocaat Willem Jebbink had eerder namens de groep laten weten dat ‘als er nieuwe verdenkingen zijn, die personen bereid zijn zich op het bureau te komen verantwoorden.’ Jebbink noemt de arrestaties om die reden ‘buitenproportioneel’ en ‘onnodig intimiderend’. Ook bij de bijeenkomst demonstratierecht van Amnesty, diezelfde dag, wordt het optreden van de politie van die dag in heftige bewoordingen afgekeurd.

