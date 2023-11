Extinction Rebellion en Kick Out Zwarte Piet gaan samenwerken en kondigen burgerlijk ongehoorzame acties aan

In reactie op diverse acties die actiegroep KOZP dit jaar weer aangekondigde, kondigt Extinction Rebellion Solidariteit aan dit najaar grootschalig samen te werken met KOZP aan een racismevrij Sinterklaasfeest. XR Solidariteit stelt middels een brief een ultimatum aan gemeenten waar Zwarte Pieten nog steeds onderdeel zijn van de intocht(en). Stop met Zwarte Piet, of er volgen samen met KOZP burgerlijk ongehoorzame acties. Woordvoerder Noor Blokhuis over de samenwerking: ‘Zwarte Piet is een probleem van heel Nederland.’

Deze week ontvingen verschillende gemeenten een brief van actiegroep KOZP. Deze gemeenten worden opgeroepen dit jaar geen ruimte te geven aan de racistische figuur Zwarte Piet. KOZP eist naast het uitbannen van Zwarte Piet dat in gemeenten beleid komt tegen anti-zwart racisme en de doorwerking van het slavernijverleden, in samenwerking en overleg met de Zwarte gemeenschappen en belangengroepen (lokaal en/of nationaal). Zie bijlage voor het hele persbericht van KOZP.

De actievoerders van XR Solidariteit (XRS), onderdeel van Extinction Rebellion (XR), onderschrijven de missie van KOZP en sturen daarom een extra brief. Daarin zeggen de actievoerders dat gemeenten geen ruimte zouden moeten geven aan racisme. Noor Blokhuis (die/hen), een van de woordvoerders van XRS: ‘Het is pijnlijk dat mensen nog met een racistische karikatuur geconfronteerd worden. Als de ene gemeente daarmee kan breken, kan de andere het ook.’ Volgens de woordvoerder vindt XRS dat iedereen in Nederland een inclusief Sinterklaasfeest verdient.

Gemeenten die geen gehoor geven aan de eis van de actiegroep, moeten vrezen voor vreedzame, burgerlijk ongehoorzame acties. Hoe die eruit gaan zien houdt Blokhuis nog even geheim, maar hen vertrouwt erop dat gemeenten bekend zijn met de disruptieve kracht van Extinction Rebellion. ‘Dat hebben we op de A12 denk ik wel laten zien.’

Jerry Afriyie van KOZP over de samenwerking: ‘Hoewel we een grote verschuiving zien in de samenleving is de strijd tegen Zwarte Piet nog steeds broodnodig. In veel gemeenten, steden en dorpen lijkt de tijd stil te staan en worden Zwarte Nederlanders dagelijks geconfronteerd met anti-zwart racisme en Zwarte Piet. Met Extinction Rebellion en anderen eisen we verandering.’

Extinction Rebellion staat onder het grote publiek bekend als organisatie die middels vreedzame burgerlijk ongehoorzame acties zich uitspreekt voor klimaatrechtvaardigheid, onder andere met de 27 dagen durende A12-blokkade. Ezra Özen (hij/hem), ook woordvoerder namens XRS: ‘Klimaatrechtvaardigheid betekent: een eerlijk en gelijkwaardig bestaan op een leefbare planeet voor iedereen. Racisme heeft daar geen plek in. Om een rechtvaardige samenleving te realiseren is het belangrijk je te verzetten tegen alle vormen van discriminatie en onrecht. Deze maand doen we dat samen met KOZP tegen Zwarte Piet.’

In hun brief aan de gemeentes verwijzen de actievoerders onder andere naar het Herdenkingsjaar Slavernijverleden: dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij op Nederlandse plantages officieel werd afgeschaft. De figuur Zwarte Piet is een product van het racistische slavernijverleden. ‘Het dient definitief uit te zijn met deze racistische karikatuur’, schrijven de activisten in hun brief. Özen geeft aan dat XRS zal toezien dat gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen.

Extinction Rebellion Solidariteit is een nieuwe ‘community’ binnen Extinction Rebellion Nederland. De actiegroep, die begin oktober werd gepresenteerd, wil bijdragen aan klimaatrechtvaardigheid door de handen ineen te slaan met sociale bewegingen die al in actie komen tegen discriminatie en andere vormen van onrecht. De samenwerking met KOZP wordt de eerste van velen, hopen de activisten.

Het is niet voor het eerst dat activisten van XR zich tegen Zwarte Piet uitspreken. De afgelopen drie jaar organiseerde XR al in meerdere gemeenten acties om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet.

De brief die Extinction Rebellion Solidariteit naar gemeenten stuurde:

