Extinction Rebellion bezet hoofdkantoor Vattenfall, eist sluiting Tata Steel

Tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben gisteren het hoofdkantoor van Vattenfall in Amsterdam Zuidoost bezet. De groep eist dat Vattenfall tot onmiddellijke sluiting overgaat van de Vattenfall energiecentrale in Velsen, die onlosmakelijk onderdeel is van Tata Steel. Daarmee zal ook Tata Steel moeten sluiten. Tata en Vattenfall zijn de nummer een en de nummer drie op de lijst met de grootste CO 2 uitstoters van Nederland en daarnaast onder andere verantwoordelijk voor stikstofproblematiek en een verhoogde kans op longkanker in de regio. Een aantal activisten zal het Vattenfall kantoor niet vrijwillig verlaten voordat de eis is ingewilligd.

De Vattenfall energiecentrale in Velsen gebruikt hoogovengas om energie op te wekken die Tata Steel vervolgens weer afneemt. De centrale is een onlosmakelijk onderdeel van Tata Steel en daarmee heeft Vattenfall de macht om Tata Steel te sluiten. Dit is ook gezien de volstrekt onacceptabele uitstoot van Tata een logische stap. “Vattenfall probeert zich in reclames voor te doen als groen bedrijf, maar is in werkelijkheid een van de smerigste bedrijven van het land. Niet alleen nummer drie op de lijst van uitstoters, maar samen met Tata ook nog eens medeplichtig aan misdaden die het menselijk voorstellingsvermogen te boven gaan. Er gaan nu al mensen dood door klimaatverandering, bijvoorbeeld door extreem weer en klimaat gerelateerde hongersnoden. Voor nog een enigszins redelijke kans om onder de 1,5 graden opwarming te blijven, moeten we in 2025 CO 2 neutraal zijn in Nederland. Sluiten van de nummer 1 en 3 van de grootste uitstoters is een eerste logische stap,” aldus Laura ten Brink van Extinction Rebellion.

Gemoedelijke sfeer

Rond 15 uur vanmiddag kwam een groep van circa 20 mensen het kantoor van Vattenfall aan Hoekenrode 8 in Amsterdam Zuidoost binnen. De sfeer is gemoedelijk. Een aantal rebellen heeft laten weten niet vrijwillig te zullen vertrekken voordat de eis is ingewilligd en heeft slaapzakken mee. De actie komt op een moment dat de situatie rondom Tata aan het escaleren is. Het staalbedrijf ligt onder meer onder vuur vanwege een RIVM-rapport, waarmee definitief is bevestigd dat het bedrijf verreweg de grootste bron van kankerverwekkende stoffen in de regio is. Inwoners van Beverwijk hebben bijvoorbeeld 25% meer kans op longkanker dan elders. Het is volstrekt evident dat in Nederland geen plaats meer is voor grootschalige, vervuilende industrie. Het zogenaamde “groen staal plan” van Tata, waarmee het bedrijf met een door de Nederlandse belastingbetaler op te hoesten miljardensubsidie staal wil gaan maken met behulp van waterstof, is niet realistisch, oordeelde ook transitiehoogleraar Jan Rotmans.

Voorsorteren op sluiting

Extinction Rebellion eist verder dat medewerkers niet de dupe worden van het falend leiderschap en dat er een rechtvaardige overgangsregeling komt voor medewerkers als Tata is gesloten. Aan die eis lijkt minister Jetten alvast tegemoet te komen. Onlangs maakte hij bekend dat Nederland aanspraak kan maken op een Europees fonds van 623 miljoen euro voor onder meer omscholing. Dit fonds is ook bedoeld voor de IJmond. Daarmee lijkt een belangrijke barrière voor sluiting van Tata Steel te zijn genomen.

