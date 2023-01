Extinction Rebellion bezet hoofdkantoor ING opnieuw, doorgangen geblokkeerd

Acties gaan door tot ING stopt met fossiel

Deze actie is de 11e in een lange reeks van uiteenlopende acties die een jaar geleden werd gestart. Aanleiding is het grote bedrag dat ING elk jaar in de fossiele industrie blijft steken: gemiddeld 9 miljard euro per jaar sinds het Klimaatakkoord van Parijs, dat ING zegt te onderschrijven. In 2021 groeide dat bedrag zelfs naar 11 miljard euro, zo berekende de internationale onderzoeksorganisatie BankTrack.

Vernietigend rapport

In November vorig jaar kwam Milieudefensie met een vernietigend onderzoeksrapport, waaruit blijkt dat van alle financiële instellingen in Nederland, ING met afstand de meeste uitstoot van broeikasgassen financiert. Namelijk een uitstoot die net zo groot is als die van twee derde van heel Nederland. Het gaat daarbij om CO2, veroorzaakt door olie, gas en kolen: de brandstoffen die de belangrijkste veroorzaker zijn van de klimaatcrisis. ING financiert drie keer meer uitstoot dan de een na grootste financier in Nederland, Aegon.

90% financiering gaat door

Voorjaar 2022 kondigde ING aan te stoppen met het financieren van nieuwe fossiele projecten. Het ging bij nadere bestudering echter slechts om directe projectleningen voor het zoeken naar en oppompen van brandstoffen. De bank gaat nog steeds door met het financieren van fossiele bedrijven. Met die algemene bedrijfsleningen (zo’n 90% van het totaal) kunnen die bedrijven gewoon nieuwe fossiele projecten uitvoeren. Ook blijft ING andere fossiele infrastructuur financieren, zoals pijpleidingen en raffinaderijen.

1 https://www.fossilbanks.org/fossil-banks?bank=ing

2 https://milieudefensie.nl/actueel/verborgen-vervuilers

3https://www.banktrack.org/news/dutch_bank_ing_to_stop_financing_new_upstream_oil_and_gas_projects