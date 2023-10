Explosies, gegil en videootjes van totale verwoesting, meer is er niet te zien van Gaza

Het is een uiterst zonderlinge ervaring om verslag te doen van een gecoördineerde aaval van luchtmacht, artillerie, zeestrijdkrachten, tanks en infanterie op een stuk land ter grootte van twee keer Texel met 2,3 miljoen mensen zonder dat daarvan iets zichtbaar is. Alles wat naar buiten kwam was in de avond en nacht voortdurende explosies, een videootje met gegil, een oplichtende hemel in een totaal verduisterde omgeving. En in de morgen een videootje of twee op al-Jazeera van ongekende verwoestingen en straten vol puin en autowrakken, mensen die wanhopig proberen hier en daar iemand vanonder het puin vandaan te sleuren en geen nieuws over aantallen slachtoffers. Of over wie en wat werd aangevallen. Of dit de grote grondinvasie is, of nog steeds beperkte oefeningen.

Israel, dat op vrijdagavond alle kabels van telefoon en internet met Gaza had gebombardeerd, publiceerde een bericht dat er ”ongeveer 150” tunnels van Hamas werden gebombardeerd en dat er een 20-jarige Israelische soldaat was omgekomen, terwijl verscheidene Hamas-leden waren gedood. Hamas zei een aanval uit zee en een aanval in Noord-Gaza bij Beit Hanoun te hebben afgeslagen. Er was ook een aanval bij Bureij in Midden-Gaza. Daar konden we het mee doen.

Intussen is er geen verbeeldingskracht nodig om te weten dat dit een verslag uit de hel is. Iets ergers kan niet bestaan. Niemand is bereikbaar en het is dus niet bekend wie er nog in leven is. De VN is het contact verloren met haar medewerkers. Niemand weet wat er in de ziekenhuizen is gebeurd. Het Rode Kruis kan niemand meer bereiken, de Wereld Gezondheidsorganisatie probeert tevergeefs contact te krijgen met haar staf en ga zo maar verder, Het enige medium dat wat van zich laat horen is Al-Jazeera, die mensen zijn uitgerust met satelliettelefoons.

Intussen nam de Algemene Vergadering van de VN, die bijeen was gekomen omdat de Veiligheidsraad geen oplossingen kon aandragen, op vrijdagavond een resolutie aan met 120 tegen 14 stemmen en bij 45 onthoudingen, waarin om humanitaire redenen werd opgeroepen tot een staakt-het-vuren. Nederland onthield zich daarbij van stemming. Op X (voorheen Twitter) werd daar veelvuldig schande over afgeroepen. Er waren wanhopige kreten om nu onmiddellijk een staakt-het-vuren af te kondigen. Op de Westoever werden in diverse steden demonstraties gehouden, waartegen de Palestijnse politie optrad (maar waarvan het Palestijnse perbureau Wafa waarschijnlijk uit vrees de controle kwijt te raken geen verslag deed). In New York bezette een menigte van Jewish Voice for Peace, de enige Joodse organisatie die vanaf het begin fel tegen de aanval op Gaza was, het Centraal Station. Verder waren er spontane demonstraties in Tunis. Istanbul en vele andere plaatsen waaronder Den Haag.