Ex-medewerker zegt dat Eric Swalwell, Democratische kandidaat voor het gouverneurschap van Californië, haar seksueel heeft misbruikt

Vier vrouwen hebben de Democratische Afgevaardigde Eric Swallwell beschuldigd van seksueel misbruik. Een van de vrouwen beweert tot twee keer toe door Swallwell verkracht te zijn terwijl ze te dronken was om zich te verzetten.

Volgens Swallwell zijn de beschuldigingen vals: “Al bijna twintig jaar heb ik het publiek gediend – als aanklager en als congreslid, en heb ik vrouwen altijd beschermd. Ik zal mezelf verdedigen met de feiten en waar nodig juridische stappen ondernemen. Mijn focus de komende dagen is om bij mijn vrouw en kinderen te zijn en onze decennia van dienst tegen deze leugens te verdedigen.”

Swallwell’s advocaat heeft inmiddels een last onder dwangsom naar de vrouw gestuurd en gedreigd haar voor de rechter te slepen als ze de beschuldigingen niet intrekt.

Swallwell is niet de eerste de beste. Hij is/was in de running voor gouverneur van Californië en wordt algemeen gezien als één van de meest veelbelovende Democratische politici. Hij staat bekend als effectief, progressief en fel anti-Trump.

Swallwell heeft zich nog niet teruggetrokken uit de gouverneursrace, maar dat is vermoedelijk slechts een kwestie van tijd. De partij heeft hem inmiddels als een baksteen laten vallen. De eveneens uit Californië afkomstige Democratische senator Adam Schiff, in het verleden vaak een bondgenoot van Swallwell, keerde zich vrijdag tegen hem: .

Schiff trok zijn steun aan Swalwell in en riep hem op zich terug te trekken uit de gouverneursrace van Californië: “Ik heb het verslag van de San Francisco Chronicle gelezen en ben diep bedroefd door de beschuldigingen. Deze vrouw was moedig om naar voren te komen, en we moeten haar verhaal serieus nemen…Ik trek mijn goedkeuring onmiddellijk in en vind dat hij zich moet terugtrekken uit de race”.

Ook Nancy Pelosi heeft Salwell opgeroepen zich terug te trekken uit de race:

Statement from Speaker Emerita Nancy Pelosi: pic.twitter.com/iE34c6FPS8 — Ian Krager (@IanKrager) April 10, 2026

Uitgelichte afbeelding: By U.S. House of Representatives – https://clerk.house.gov/members/S001193, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=127976454